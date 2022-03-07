調查：近6成香港女性認為自己經濟獨立

富達《2022年全球女性投資理財調查》發現，有近6成香港女性認為自己經濟獨立，比例高於男性。調查結果顯示，女性預期在37歲時實現經濟獨立，比男性早4年。

香港女性普遍認為經濟獨立的定義為擁有足以應付日常開支的個人收入(57%)、擁有個人收入並不必依賴他人的經濟支持(51%)、擁有個人儲蓄以應付突發開支(50%)，及有能力為自己的人生作出選擇(46%)。但她們認為生活成本(47%)和低收入(33%)是阻礙實現經濟獨立的兩大因素。

即使有近6成香港女性認為自己經濟獨立，調查亦發現不足5成女性對自己的投資決定有信心。相比之下，對自己的投資決定有信心的香港男性達56%。經濟獨立賦予女性更大空間及能力實現自己的人生目標。當中，香港女性視「擁有穩健的財政」(95%)及「有能力在退休後照顧自己」(91%)為主要人生目標。

儘管疫情持續，58%的香港女性指其收入水平與過去12個月持平，與香港男性(57%)的情況相近。事實上，本港女性指其平均積蓄和投資資產分別比男性少10%和11%。這或與理財態度較為保守有關。調查反映，表示會積極管理個人財務的香港女性佔52%，比例少於男性(58%)。

另外，有半數香港女性表示以儲蓄或投資於風險最低的產品為主，相對男性高出6個百分點。

此外，僅有34%香港女性認為自己適合投資，比例明顯低於男性(46%)。