末日降臨？印度神童示警3大危機　預言第三次世界大戰時間點

印度神童阿南德對新冠疫情、環球地緣政治發展，甚至金融市場的走向都有一番獨特見解，其準繩度大家亦有目共睹。他最新於3月5日發布影片，當中不僅提到俄烏戰爭，還警告目前世界正面臨三大危機，同時指出第三次世界大戰可能發生的關鍵時間。

阿南德在新影片中表示，俄烏戰爭不只影響俄羅斯及烏克蘭人，也會對全世界的人民造成許多痛苦，而且這些影響很快就會出現，全球將承受重大衝擊，衝突局勢將會迅速升溫。

他認為，烏克蘭有可能變成像阿富汗一樣，成為以戰爭為基調的國家，並令當地國民無所適從，沒有任何庇護或食物，甚至出現剝削兒童和平民的情況，造成販賣兒童、極端貧困及竊盜等，若各國不伸出援手，烏克蘭很可能一步步朝上述情況前進。

阿南德指出，有一些位於社會金字塔頂端的人，在光鮮亮麗的外表下有着惡意計劃，大眾必須小心許多政治衝突，以避免成為受害者。今日的烏克蘭，明天可能會是印度或巴基斯坦、印度或中國，最後演變成整個世界一起發動戰爭，開啟第三次世界大戰。阿南德指出，是政治階層的人正在引導這一切。

阿南德以占星術說法解釋，卡帕拉契瑜伽正在運行，今年3月到4月間，會有一個破壞性更大的系統性災難，尤其是地緣政治方面將更危險，危機也會進一步升級。不過，阿南德肯定，現在不會發生第三次世界大戰，但在2029年到2032年之間很有可能爆發，改變世界政治版圖。最後，阿南德指出，新冠疫情、地緣政治及能源危機，是全世界正在面臨的危機，一定要更加小心。

在早前的影片中，阿南德特別點出3月16日，將是一個非常重要的日子，在這個時間點過後，會出現強大的卡拉薩爾帕瑜伽現象，巨變會令市場重新洗牌，回歸平衡。相比起悲觀的經濟預言，阿南德對黃金相當睇好，而近期金價表現的確不俗，他指出4月13日到22日間，黃金價格會攀升。