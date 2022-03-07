中國大好友勸與俄國盡快切割　對華有利？

過去半個月，俄羅斯遭受西方國家發動金融制裁的攻勢。惟原來在俄烏開戰前，即今年首兩個月，中國與俄羅斯之間的貿易量保持強勢增長。以美元計，首兩月中俄進出口總值264.31億美元，按年增長38.5%，累計升幅創2010年來最勁，其中中國對俄國的出口更狂飆41.5%至126.17億美元，累計增速更是中國主要貿易夥伴之首。不過，美國耶魯大學高級研究員、摩根士丹利亞洲區前主席、有「中國大好友」之稱的羅奇則警告，若俄國爆發主權債務危機，其衝擊可能向新興市場外溢，屆時中國亦難逃一劫，故呼籲中國應盡快斷絕與俄國的關係。

中國海關總署周一披露，今年首兩個月按美元計的內地進出口總值按年升15.9%至9,734.5億美元，其中出口總值為5,447.02億美元，按年增16.3%，增速雖高於市場預估中值14%，但創2020年10月之後低位，反映全球經濟需求放緩。進口方面，內地首兩個月進口總值錄4,287.47億美元，按年僅升15.5%，亦低於預期的17%，同時累計增速亦為2020年12月之後最慢，市場憂慮俄烏戰事牽動的價格因素，將拖累內地進口表現。

儘管海關總署統計分析司司長李魁文稱，今年中國外貿實現穩開局，疊加《區域全面經濟夥伴關係協定》(RCEP)助力，內地對與RCEP貿易夥伴合計進出口1.85萬億元，按年增長9.5%，足見RCEP成員帶來的經貿發展成效進一步顯現，但中俄經貿密切數據卻引起各界關注。同樣以美元計，今年首兩個月中俄雙邊貿易額增長高達38.5%，為同期中國整體貿易增速的2倍之多，僅次於印度尼西亞的39.1%。其中，中國自俄進口138.13億美元，亦按年增35.8%，同樣超過今年首兩個月中國出口增長率16.3%。

自俄烏硝煙驟起，中國的外貿需求格局可能迎來大變，外媒分析近日已多番強調俄羅斯對中國商品的依賴程度勢將提升，並預計這或推高中國出口總值，抵銷俄烏戰爭對全球經濟、內地外貿需求造成的衝擊。惟法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞此前曾提醒，與中國的貿易並非俄羅斯的靈丹妙藥，因歐盟進口的天然氣規模龐大，並非中國朝夕可替代，特別是天然氣輸送還涉及管道等基礎設施問題，這需要俄羅斯或中國承擔額外投資。此外，即便管道建成，屆時全球液化天然氣供應將會大量增加，而對天然氣的需求不會增加，至少歐盟不會，因其正在推進減碳計劃。

大華銀行集團經濟學家陳浩偉發表報告指出，中俄今年首兩個月貿易總額大增38.5%，但並未超越去年12月的57.6%單月增幅，主因俄羅斯仍是中國原油及天然氣需求的重要供應商所致。且俄羅斯佔中國今年首個月進口及出口總值僅分別約3.2%及2.3%，因此他認為，在去年高基數效應、高商品價格和供應鏈中斷帶來的不利因素下，今年全年中國出口增長料溫和增長5%，比去年全年內地出口的29.9%升幅明顯放緩。

「中國大好友」羅奇則警告，在俄國對烏克蘭人發動攻勢之際，中國恐承擔不起與俄國保持緊密的關係。一旦俄國爆發債務違約，會對全球新興市場的主權債產生廣泛的外溢效應，中國不可能毫無損傷。故他直言，中國愈快與俄國斷絕關係愈好。