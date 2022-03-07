【商品全線瘋了】歐洲天然氣價格飆近八成

俄烏局勢持續緊張，美國更主動向歐洲盟友商議升級制裁，禁止俄羅斯石油產品進口，消息刺激油價大漲之餘，其他大宗商品也全線飆升，包括鈀金、鋁、銅，尤其歐洲天然氣價格一度飆近八成，均創歷史新高，意味全球通脹勢必加劇，從而大增經濟衰退風險。

全球金屬大國俄羅斯表明，除非烏克蘭投降，否則俄軍只會加強進攻，令外界擔心該國將無視國際制裁而擴大戰局，令東歐乃至國際政經情勢愈來愈動盪，大大影響全球金屬等資源供應。

由於歐洲大部分領空禁飛俄國航班，以空運為主、全球市佔率高達40%的俄國鈀金供應恐受阻，紐約鈀金期貨曾飆15%至每安士3,425美元，創新高。由於全球汽車業在碳排放標準愈趨嚴格下，對以鈀金生產用來降低廢氣排放量的觸媒轉化器需求持續增加，供求失衡之下，今年以來鈀金價格最多已累升80%。

其他大宗商品也上揚，鋁價突破每噸4,000美元，飆升5%高見每噸4,103美元，創歷史新高；鎳價一度急升59%，高見每噸47,891.5美元；銅價曾漲2.35%至每噸10,845美元，突破去年5月的歷史高位。資料顯示，俄國的鋁產量約佔全球6%，鎳產量約佔7%，銅產量約佔3.5%。由於銅被視為「經濟晴雨表」，使市場憂慮通脹升溫將令經濟衰退。

鑑於歐洲三成天然氣從俄國進口，俄烏局勢升級，刺激歐洲天然氣價格曾狂飆79%，高見每兆瓦時345歐元，創歷史新高。法國能源公司Engie表示，若俄斷供天然氣，明年冬天歐洲或陷缺氣危機。此外，隨着天然氣和電力價格飆升，市場預期將迫使歐洲一些鋁和鋅冶煉廠減產，從而激化金屬供求失衡問題，衝擊全球經濟景氣。

不過，值得留意英國石油公司去年報告顯示，2005年俄國的天然氣雖比美國高出20%，但15年過去，鑑於水力壓裂技術成熟，美國已成為世上最大天然氣生產國，氣產量比反超俄40%。故有分析稱，若歐洲禁止俄國油氣進口，相信其中一個彌補供應缺口的方法是增購美國天然氣。