新盤交投受壓 天台特色戶有價有市錄承接
2022年03月07日 21:30
東網電視更多新聞短片
疫情對樓市的影響持續，交投量受壓。新盤市場周一(7日)暫錄3宗成交，累計3月至今有約20宗。儘管上月同期為農曆年假期，但上周首7日仍錄約31宗，現時則較上月同期跌約35％。不過，有價有市的連天台特色戶亦錄承接。
⬤藍田港鐵站的KOKO HILLS兩房995.2萬沽
會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，售出5座11樓D室，實用面積465方呎，兩房間隔，以995.2萬元成交，呎價約21,402元。
⬤白石角逸瓏灣8四房售1,900萬元
新盤市場交投步伐緩慢，信和置業(00083)旗下大埔白石角逸瓏灣8沽出1座2樓A室，實用面積1,238方呎，四房間隔，成交價為1,900萬元，呎價約15,347元。
⬤西南九龍維港滙II連天台戶3,300萬元沽
信和置業(00083)及會德豐地產等4大發展商合作的維港滙II，最新沽5座29樓B室，實用面積911方呎，三房間隔，附55方呎平台，內設樓梯連接778方呎的天台，以3,300萬元成交，實用呎價約36,224元。
⬤北區高爾夫‧御苑周五賣3伙
恒基地產(00012)旗下北區高爾夫‧御苑，落實於周五(11日)發售3伙，實用面積由960至1,108方呎，扣除最高12％直減優惠後，折實價約1,406.5萬元至約1,674.6萬元，呎價由約14,651元至1,5114元。發展商將會以先到先得形式發售上述3伙。
⬤屯門恆大·珺瓏灣一房呎價約17,127元
整體新盤市場交投疏落。不過，中國恒大(03333)旗下公司福彩發展的屯門恆大·珺瓏灣「Emerald Bay」，新近單日連錄3宗成交，共套現1,458.3萬元。該3宗成交價介乎414.6萬元至525.8萬元，其中5A座17樓D室，實用面積307方呎，一房間隔，成交價為525.8萬元，呎價約17,127元。資料顯示，該盤本月累計已有4宗成交，暫屬月內交投量最多的新盤。
⬤屯門OMA OMA三房945.6萬沽
永泰地產(00369)發展的屯門掃管笏的OMA OMA，本月至今暫錄3宗成交。包括新近沽出2B座15樓A室，實用面積627方呎，三房間隔，成交價為945.6萬元，呎價約15,081元。