新盤交投受壓 天台特色戶有價有市錄承接

疫情對樓市的影響持續，交投量受壓。新盤市場周一(7日)暫錄3宗成交，累計3月至今有約20宗。儘管上月同期為農曆年假期，但上周首7日仍錄約31宗，現時則較上月同期跌約35％。不過，有價有市的連天台特色戶亦錄承接。

⬤藍田港鐵站的KOKO HILLS兩房995.2萬沽

會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，售出5座11樓D室，實用面積465方呎，兩房間隔，以995.2萬元成交，呎價約21,402元。

⬤白石角逸瓏灣8四房售1,900萬元

⬤西南九龍維港滙II連天台戶3,300萬元沽

⬤北區高爾夫‧御苑周五賣3伙

⬤屯門恆大·珺瓏灣一房呎價約17,127元

⬤屯門OMA OMA三房945.6萬沽