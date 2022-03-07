樓市不穩！屯門特色戶低銀行估值9%易手

樓市不穩，即使供應較罕有的特色單位亦要低價出貨，屯門寶怡花園連天台減價5%以590萬元轉售，較銀行估值低約9%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯錢敏義表示，鰂魚涌太古城天星閣高層E室，實用面積約580方呎，兩房間隔，減價100萬元，以1,100萬元筍價成交，呎價約為18,966元。原業主於2015年6月份以約982萬元購入物業，是次轉售帳面獲利118萬元，升值約12%。

●美聯梁國輝表示，上環帝后華庭2座中層F室，實用面積約393方呎，兩房間隔，由於原業主已移民，加上疫情影響，約半年前以約920萬元放盤，議價後減至860萬元易手，呎價約為21,883元，較同類型單位低價約5%。

●香港置業譚浩智表示，鴨脷洲深灣軒3座高層E室，實用面積約515方呎，兩房間隔，向西北享海景，減租1,500元，以月租2.05萬元租出，呎租約39.8元。

●利嘉閣梁啟豪稱，北角維多利大廈低層A室，實用面積約1,516方呎，兩房間隔，以月租45,000元獲承租，呎租約29.7元。

●世紀21北山嚴智贇表示，北角半山雲景臺低層C室，實用面積約740方呎，兩房間隔，成交價1,620萬元易手，呎價約21,892元。原業主早於1996年10月以501萬元購入上址自住，現帳面勁賺1,119萬元，單位大幅升值2.2倍。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣昇悅居1座低層G室，實用面積約672方呎，三房連套房間隔，日前以1,248萬元沽出，呎價約18,571元。原業主於2010年4月以約548萬元購入單位，現轉手帳面獲利約700萬元，物業升值約1.3倍。

●中原程智聰稱，長沙灣愛海頌本月暫錄7宗租賃成交，平均實用呎租約34元，屋苑3座中層D室，實用面積約503方呎，兩房間隔，成交月租約16,800元，呎租33.4元。業主於2020年1月以836.6萬元一手購入單位，現收樓後順利租出，享2.4厘租金回報。

●利嘉閣甘尚德表示，旺角奧城‧西岸中層A室，實用面積約461方呎，兩房間隔，以800萬元沽出，呎價約17,354元。原業主於2013年2月以約766.2萬元購入單位，持貨約9年帳面獲利約33.8萬元，物業升值約4.4%。

●中原曾向杰表示，何文田天鑄3座中層D室，實用面積約1,428方呎，四房雙套房間隔，最初開價4,000萬元，現減至3,800萬元沽出，呎價約26,611元。原業主於2016年6月以3,630萬元購入上址，持貨不足6年帳面獲利170萬元。

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新界區

●世紀21奇豐袁麗詩表示，沙田第一城44座中層G室，實用面積約304方呎，兩房間隔，放盤時叫價610萬元，放盤5個月，減價90萬元，以520萬元獲承接，減幅14.8%，呎價17,105元。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山區本月至今暫錄約9宗二手成交，其中雅景臺錄本月首宗成交，屋苑3座低層F室，實用面積約475方呎，兩房間隔，開價約670萬元，議價後以635萬元易手，呎價約13,368元。原業主於1996年以134萬元購入單位，是次沽出單位帳面獲利約501萬元，單位升值約3.7倍。

●中原鄺子揚表示，大圍壹號雲頂錄本月首宗成交，項目6座中層D室，實用面積約1,014方呎，套三房間隔，放盤叫價約2,380萬元，議價後連車位以2,122萬元易手，呎價約20,927元。

●利嘉閣溫錦華指出，將軍澳新都城1期2座高層H室，實用面積約526方呎，三房連套房間隔，外望內園景，新近以888萬元易手，呎價約16,882元。屋苑現時有約18個二手放盤，最低入場價由850萬元起。

●中原馮子峰表示，大埔白石角海日灣B1座中層B室，實用面積約504方呎，兩房開放式廚房間隔，開價約900萬元，議價後以850萬元售出，呎價約16,865元。原業主於2018年12月以792.9萬元購入單位，持貨4年帳面獲利57.1萬元離場，單位升值約7.2%。

●中原柯勇稱，將軍澳本月至今暫錄約20宗二手買賣，當中10宗於剛過去的周末錄得，其中LP6第3座高層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，成交價923萬元，呎價約21,872元。原業主於2019年3月以800萬元入市上址，持貨剛滿3年辣招鬆綁，現轉手帳面獲利123萬元，單位升值15%。

●中原王勤學表示，元朗區二手市場氣氛平靜，剛過去周末錄得3宗二手買賣成交，本月累錄10餘宗成交。其中朗屏8號錄本月首宗成交，屋苑3座高層B室，實用面積約491方呎，兩房間隔，去年12月開價850萬元，累減50萬元或6%，以800萬元沽出，呎價約16,293元。

●中原徐愷鍵稱，元朗錦綉花園L段4街雙號屋成交，實用面積約848方呎，三房間隔，開價約1,330萬元，議價後減至1,275萬元沽出，呎價約15,035元。原業主於2009年以356萬元買入上址，持貨約13年帳面獲利約919萬元，單位升值2.6倍。

●中原李建華指出，荃灣柏傲灣2B座一個「鳳凰樓」單位，實用面積約550方呎，兩房間隔，開價1,330萬元，吸引同區換樓客洽購，累減100萬元或7.5%，最終以1,230萬元成交，呎價約22,364元。

●美聯羅立恒稱，屯門寶怡花園1座高層連天台戶，實用面積約480方呎，原業主斥資50萬元改造單位，原則兩房改為一房戶，開價620萬元放售單位，最後減至590萬元沽售，較銀行估價低約9%，呎價約12,292元。