內房債彈！穆迪再度下調龍光信用評級

穆迪將龍光的企業家族評級從Ba3下調兩個等級至B2，並將該公司的優先無抵押評級從B1下調至B3。穆迪分析師Cedric Lai在一份聲明中表示：「龍光的再融資風險將上升，原因是融資渠道緊張導致流動性減弱。」

龍光控股周一(7日)在深圳證券交易所關於公司債券相關事項的臨時公告中指出，由於近期房地產行業銷售變化及集中到期原因，公司階段性面臨流動性困局。

公告中指出，於今年3月，該公司到期及回售期債券，或作為差額補足人的資產證券化產品到期規模合計52.99億元人民幣。截至目前為止，該公司已透過自有資金兌付11.33億元人民幣，後續債券的兌付會透過加快銷售回款、縮減運營開支及資產盤活等各種方式積極籌措資金。

龍光曾被視為中國實力較強的開發商之一，但對該公司財務狀況的擔憂在今年有所增加。由於投資者難以了解公司的負債情況，對透明度的擔憂一直籠罩着該公司。

穆迪在3周前才對龍光下調評級。根據資料，龍光一檔2024年到期、票息5.09%的公司債周一下跌11%至33元人民幣的紀綠低位。

上周五，聯合評級國際也將龍光的評級自BBB-下調至BB，理由是擔心該公司2022年到期的離岸美元債券和在岸人民幣債券的再融資壓力會增加。