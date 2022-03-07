美股個別發展　黃金、原油升幅勁縮

歐洲戰事升級、通脹壓力加劇，市場對經濟衰退恐慌等利淡因素續困擾大市表現。美股個別發展，道指跌227點，至33,387點；標指挫10點，至4,318點；以科技股為主的納指升14點，至13,328點。

港股外圍有所反彈，恒指夜期升325點，報21,225點，高水167點。油價及金價升幅則顯著收窄，紐約期金現升0.3%，每安士報1,973美元；紐約期油升0.55%，每桶報116.32美元，較周一早上高位130.5美元大幅回落。

投行摩根士丹利更警告，未來兩個月股市下行風險仍然最為嚴重。該行首席美股策略師Michael Wilson稱，當前跌市的持續時間、下跌幅度都難以預測，陰霾繼續籠罩着大市。他建議保持防禦型策略，降低投資組合中的風險，尋找具有卓越營運效率和盈利穩定的公司。

花旗策略師Jamie Fahy表示，市場分析員對於企業盈利的預期，自2020年9月以來首次轉為負值，這代表着「規則可能已經改變」，削弱了分析員對風險資產前景的信心。該行將標指年內目標從5,100點下調至4,700點，以反映地緣政治風險更廣泛地影響市場預期估值。

除了華爾街大行外，散戶的情緒同樣悲觀。美國個人投資者協會(AAII)每周調查顯示，看淡美股未來6個月前景的散戶比例飆升至53.7%，創下9年新高。不過，據過去經驗，散戶情緒屬於「反向指標」，當他們極端悲觀時，往往是入市的訊號。截至上周五，納指自高位累跌約17.86%，距離再度跌入熊市僅一步之遙。

企業消息方面，GameStop(GME)董事會主席Ryan Cohen透露，他透過旗下投資公司RC Ventures持有家具公司Bed Bath & Beyond近10%的股權，並建議公司進行改革，包括分拆出售部分業務。消息刺激Bed Bath股價於周一開市前暴漲逾倍，而開市後升幅則縮至75%。

Cohen本身是寵物用品電商企業Chewy的聯合創辦人，在他的領導下，Chewy在寵物用品行業能與電商巨頭亞馬遜平分秋色，並於2017年把業務以高價33.5億美元賣盤予PetSmart，為當時最大的電商併購案。他在2020年入股GME，初時以維權投資者的角色進入董事會，推動業務轉型，間接促成了其後發生的散戶「挾淡倉」事件。