內地連鎖餐廳綠茶集團通過上市聆訊　傳籌資1.5億美元

內地連鎖餐廳綠茶集團通過上市聆訊，市傳集資1.5億美元(約11.7億港元)。花旗及招銀為聯席保薦人。

該公司主打中式休閒餐飲，首間餐廳於2008年開業，至目前共有236間餐廳，預告計劃於2022年至2024年期間，每年開設75至100間新餐廳。不過，與其他餐飲集團有別，該公司成立至今僅得「綠茶餐廳」一個品牌。

據初步招股文件，去年首三季，按年扭虧為盈，賺9,485萬元人民幣(下同)，2020年同期蝕3,074.2萬元；收入按年上升58.24%至16.93億元。員工成本按年大升47.09%至4.15億元。每日翻桌率3.32次，按年增加0.89次。

值得留意的是，自2019年年底爆發新冠肺炎，不少餐廳加大外賣，惟該公司外賣收入佔比未有大幅增加，甚至比疫情前更少。2021年首三季外賣收入佔比僅得12.9%，按年減少2.7個百分點；2020年及2019年全年則有14.8%及14.6%，均較2018年的19.5%為低。

集資所得將用於開店、設立中央食品加工設施、升級信息技術系統及相關基礎設施，以及營運資金及一般企業用途。