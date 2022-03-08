紐約期油收漲逾3％　布油曾衝140美元關

地緣政治危機未解除，美國更擬聯合盟友對俄羅斯石油實施禁運，據悉英國正積極考慮，國際油價周一(7日)上漲。紐約4月期油收報每桶119.4美元，升3.72美元或3.21%，此前在周日黃昏時間一度升至130.5美元，創自2008年7月以來高位。

布蘭特5月期油收報每桶123.21美元，升5.1美元或4.32%，隔夜亦一度升至139.13美元，同為2008年7月以來高位。

由美國主導並拉攏歐洲針對俄石油禁運令如箭在弦，美國國務卿布林肯直言︰「我們正在與歐洲合作夥伴和盟友商談，探討以協調方式禁止進口俄石油的可能。」另有報道引述消息稱，美國政府正考慮在歐洲盟友未參與下，率先帶頭禁止俄石油進口；日本也有可能加入；英國反應積極，法國亦稱有擴大制裁的空間，惟德國有保留。

雖然如此，美國大型頁岩油開採商先鋒自然資源（PNR）行政總裁Scott Sheffield卻警告，美國目前還無法彌補俄原油供應，若禁止進口俄石油和天然氣，油價將有可能漲到每桶200美元。SpaceX創始人馬斯克更呼籲歐洲應重啟休眠的核電站，而美國應立即增加石油和天然氣產量。

從宏觀經濟角度來看，油價飆升將帶來衰退風險！交銀國際董事總經理及研究部主管洪灝指出，目前油價的上漲的態勢堪比上世紀70年代和80年代初的兩次石油危機。歷史經驗顯示，每次石油危機或油價狂飆後，美國都會陷入衰退，這次恐難例外。他稱，目前最大的宏觀風險是美國以及全球經濟開始放緩之際，聯儲局卻不得不「收水」。美國10年期國債的實際孳息率已跌至前兩次石油危機的水平，暗示近期市場很可能會遭遇極端避險情緒的衝擊。在這樣的市況下，除石油、黃金和大宗商品外，其他風險資產亦劫數難逃。

中金研究報告亦指出，假設俄烏事件續升級，對俄制裁會導致油價續升，布油下半年平均價或達每桶130美元，並促使美國通脹全年維持在7%以上。該行預期，在油價強勢下，聯儲局會加快收緊貨幣政策，或在上半年累計加息一厘，之後視情況再加，以防通脹失控。