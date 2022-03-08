【全球攬炒】債市對美歐通脹預期達到紀錄高位

外媒報道，美國和歐洲債券市場的10年期通脹預測升至紀錄高位，因在美國考慮禁止進口俄羅斯石油的情況下，油價繼續走高。

通過名義美國國債和通膨保值國債孳息率計算的10年期盈虧平衡通脹率最高升至2.785%，超過2005年創下的前一歷史高位。德國的類似指標一度升高23個基點，達到2.63%的歷史高位。

投資者的通脹預期上升，因原油期貨一度上漲13%，至2008年以來的最高水平，預示汽油價格上漲，而汽油價格是美國消費者價格指數的重要組成部分。美國正在考慮禁止進口俄羅斯石油，以懲罰俄羅斯入侵烏克蘭。其他大宗商品價格也上漲。

NatWest Markets美洲策略全球主管John Briggs表示，衝突持續的時間愈長，通脹影響就愈粘性、愈持久，」

該預測是美國10年期通脹保值證券的盈虧平衡通脹率。通脹保值國債與常規國債的孳息率之差代表了在債券期限內實現相同回報所需達到的平均通脹率。

隨着通脹保值國債孳息率下降、名義國債孳息率升高，盈虧平衡通脹率擴大。10年期通脹保值國債孳息率一度跌至-1.02%，而10年期名義國債孳息率一度升至1.8%。

由於通脹上升促進了對通脹保值國債的需求，這類國債2021年跑贏名義國債的幅度為歷史罕見。這趨勢在1月和2月初劇烈逆轉，因聯儲局官員表示必要情況下將更大幅度加息抗通脹。但自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，隨着原油和小麥等大宗商品價格飆升，通脹保值國債的表現也隨之回升。