克魯格曼：普京「雙失」　墮入封閉經濟困局

外媒報道，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼表示，俄羅斯總統普京揮軍入侵烏克蘭，按目前情況看來，似乎犯了「雙重錯誤」。一來，他原本打算速戰速決，迅速讓烏克蘭戰敗投降，詎料戰事拖長，愈益激怒全世界；二來，「俄羅斯經濟堡壘」搖搖欲墜，正邁向大蕭條。

他指出，普京似乎以為俄羅斯可輕易挺過俄烏戰爭的經濟衝擊。是的，西方國家可能對莫斯科祭出一些制裁，但歐洲需要俄國的天然氣和石油，而且他已累積了巨量的外匯儲備，可支付作戰之需。

然而，克魯格曼說，今次有趣的是，西方對莫斯科的經濟制裁十分有效，嚴重抑制了俄羅斯對外貿易，甚至連俄國尚未被正式納入制裁項目的貨物也滯銷了。這是因為已祭出的金融限制讓俄羅斯難以跟外國進行交易，石油交易尤其明顯。

各地因恐怕未來面臨制裁，加上此刻任何被視為普京政權幫兇的西方機構恐將面臨本國政府嚴懲，已導致普遍的「自我制裁」，使俄國對外貿易切斷得更厲害。這些制裁可能導致俄羅斯大致被孤立於世界經濟之外。

他表示，經濟學上有個術語形容上述孤立狀況，稱為「封閉經濟」(autarky)，對俄羅斯這個經濟深深倚賴對外出口原材料的國家更為不堪。