中國銀河國際：白酒蓄力謀長遠　大眾品反轉可期

2021年底社會零售消費延續弱復甦態勢，2021年12月，社會零售總額按年增長1.7%，較2019年11月增長6.4%，其中，餐飲收入按年下降2.2%，較2019年11月上漲0.3%，2021年末消費者信心處於底部反覆階段，2021年12月消費者信心指數為119.5，按月小幅上升0.3，但仍處於歷史較低水平。2022年1月CPI按年與按月小幅上漲；受季節性因素影響，成本上漲及散發疫情等共同影響，2022年1月消費物價指數上漲0.4%，按年上漲0.9個百分點。

春節前後，隨着疫情管控較2021年寬鬆，終端消費場景得以收復，白酒行業整動銷表現平穩且渠道回款良好，但呈現地區表現分歧的特徵，徽酒表現相對較優，二至三月淡季，白酒行業將進入「縮量挺價階段」，但春節較好的表現為一季度整體奠定良好基礎，本行認為白酒板塊2022年首季可迎來開門紅。

從整體看來，行業高端化邏輯仍在持續演繹，預計隨着餐飲端需求回暖，以及原材料價格下降(例如包裝原料玻璃價格於一月份從高位回落)，行業提價效應有望在2021年第二季度旺季兌現，報表業績將釋放彈性。

春節前後需求延續邊際利潤改善的趨勢，行業處於底部回暖時期，受惠於宏觀需求觸底回暖，受惠於宏觀需求觸底回暖，加上提價備貨刺激，本行預計春節前調味品渠道有望實現較高雙位數增長，但2022年第一季上市公司報表端收入增速或相對平穩，展望後市樂觀看待二季度之後行業迎來基本面拐點。

一月份，白奶需求持續旺盛，二強縮小減促力度，加上一月份原奶價格從高位回落，預計2022年全年奶價有望延續下行趨勢，行業毛銷差有望進一步改善，釋放更多業績彈性。

風險方面，疫情影響範圍超出預期，終端需求恢復不及預期，成本價格漲幅超出預期，以及食品安全問題。

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