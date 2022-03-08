陳蓓敏：恒指首季跌4000點　隨時技術性反彈？

上周歐、美股市呈弱，其中歐洲主要股票市場跌幅較大。上周五英、德、法跌約3至5.5%不等。因地緣政治因素，金融市場續見波動。俄烏局勢發展至今，歐美只作口頭上支持和供應武器，並沒有在戰地上實戰助攻。俄烏戰事有機會在雙方談判爭持下，無聲無息地降火，但這並不代表戰事結束。美國2月非農職位增加67.8萬個，多於市場預期40萬個，失業率降至3.8%。美國將在周四公布二月消費物價指數CPI。隨着聯儲局議息臨近，投資者關注息口走勢。

中國國務院總理李克強發表政府工作報告，定下今年經濟增長目標為5.5%左右，年初市場預期目標為5%。投資者料將有刺激政策出台。亞太區股市昨日早段大跌，普遍錄得跌幅約2至3.2%不等。港股恒指曾跌逾千點，低見20,826點，雖然收市跌幅收窄至847點，仍低收於21,057水平，全日成交增加。早段大量恒指牛證被屠殺。第一季度至今，恒指累跌4,000點，任何利好消息，皆有助恒指作技術性反彈。因疫情關係，很多行業在冰封狀態。若疫情能受空，同樣經濟會出現樂觀預期。主管港澳事務副總理韓正曾提及，去年中央曾考慮香港通關事宜，但因疫情受延。未來通關事宜將是市場的盼望。外圍油價破頂再創高位，油股做好。現階段，可吸納高息權重股作部署。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。)