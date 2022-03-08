道指跌797點　布油升逾4%

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.24；港匯處7.8181；離岸人民幣(CNH)見6.3238；美元兌日圓報115.31；歐元企1.0852；英鎊處1.3104。金價報1,997美元。布油報124.4美元；紐油處119.4美元。比特幣報3.82萬美元。道指期貨跌60點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指低水160點。

●道指收報32,817點，跌797點或2.37%；標指收報4,201點，跌127點或2.95%；納指收報12,830點，跌482點或3.62%。

●港股ADR指數全日偏軟，按比例計算，收報20,948點，跌108點或0.52%。

●即月恒生指數夜期收報20,926點，升26點，低水132點，成交31,671張。

●外媒報道，美國和歐洲債券市場的10年期通脹預測升至紀錄高位，因在美國考慮禁止進口俄羅斯石油的情況下，油價繼續走高。

●美國1月消費信貸變動增68.38億美元，預期增245億美元，前值增188.98億美元。

●烏克蘭總統澤連斯基周一(7日)敦促國際社會對俄羅斯實施貿易禁運，以應對俄羅斯入侵烏克蘭的軍事行動。

●紐約4月期油收報每桶119.4美元，升3.72美元或3.21%，此前一度升至130.5美元，創自2008年7月以來高位。布蘭特5月期油收報每桶123.21美元，升5.1美元或4.32%，隔夜亦一度升至139.13美元，同為2008年7月以來高位。

●紐約4月期金收報每安士1,995.9美元，升29.3美元或1.5%，創逾一年半以來收市新高。

●美國財政部的最高國內金融官員表示，雖然有一些融資市場緊張的迹象，但在俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭期間，融資市場整體運作保持良好。

●英國富時100指數收報6,959點，跌29點或0.4%；法國CAC指數收報5,982點，跌79點或1.31%；德國DAX指數收報12,834點，跌259點或1.98%。

●德國總理紹爾茨周一表示，反對切斷來自俄羅斯的能源供應，因進口石油和天然氣對歐洲經濟「至關重要」。