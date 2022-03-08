金斯瑞：傳奇生物與楊森簽訂臨時產品供應協議

金斯瑞生物科技( 01548 )公布，公司非全資附屬公司傳奇生物科技股份已向美國證券交易委員會提交6-K表格，宣布關於Legend Biotech USA Inc.(傳奇美國)與Janssen Biotech, Inc.於2017年12月21簽署的合作與許可協議，傳奇美國與Janssen Pharmaceuticals, Inc.(楊森)已於2022年2月28日簽訂臨時產品供應協議，根據該協議，傳奇美國將向楊森供應ciltacabtagene autoleucel (cilta-cel)，用於全球臨床和商業用途(除大中華區)。根據協議，楊森根據生產和供應此產品所需的總成本向傳奇美國支付所供應產品的轉讓價格。然而，產品的商業供應和臨床供應成本最終由傳奇美國和楊森根據合作與許可協議作為「准許費用」和「開發成本」分別進行平均分攤。

該協議將持續生效，直至歐洲藥品管理局授予cilta-cel上市許可後的第45天和根據合作與許可協議建立的聯合製造委員會(JMC)確定的日期(二者中較早者)。如果合作與許可協議到期或終止，該協議也將終止。傳奇生物預計將與楊森簽訂產品供應協議，以取代該協議。