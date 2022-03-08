陳正犖：地緣政治動盪對美國經濟有何影響？

近期市場異常波動，股票價格和國債收益率因避險而下跌，而石油和其他大宗商品價格急升。在這種環境下，市場利率不太清楚代表對美國聯儲局政策利率的預期。

聯儲局主席鮑威爾近日強烈暗示3月料加息25個基點而不是50個基點，但他在國會的證詞仍屬鷹派，並強調了進一步加息的潛力。他明確提到了供應鏈中斷和能源價格上漲的通脹效應。甚至像芝加哥聯儲主席埃文斯這樣的相對鴿派官員近期也表示，在今年剩餘的每次會議上或加息25個基點，將利率提高到2%左右可能是合適的(雖然這不是他的基本預測)。考慮到所有這些因素，花旗修改了聯儲局政策路徑基本預測，預期在3月16日加息25個基點，5月或進一步加息50個基點，2022年剩餘的每次會議有機會加息25個基點，全年合共加息200個基點。

在地緣政治緊張局勢升級和油價上漲之前，花旗已經預測今年年底第四季度美國核心PCE通脹率或達3.8%。新的緊張局勢為核心通脹帶來新的上行風險，或更直接地促使經濟師調高整體通脹預測。自上周四以來，全球油價上漲已經導致美國零售天然氣價格上漲了約27美仙，即短短一周內上漲了約7%。由於零售天然氣價格約佔整體通脹的4%，這升幅已經推高通脹約0.3個百分點。市場預期未來幾個月天然氣價格或進一步上升，受此影響，估計今年大部分時間，整體通脹或被推高約0.4個百分點。假設紐約期油持續高企在125美元/桶，對整體通脹的影響可能額外增加0.2-0.3個百分點。

過去10年，美國經濟大致能自我對沖油價上升的風險。對於消費者而言，更昂貴的能源會減少可用於購買其他商品的收入。然而，作為一個重要生產國，石油產量和投資的增加將抵銷消費的拖累。目前情況下，有兩個重要警告。首先，與10年前頁岩油和其他國內石油生產正在迅速建設時相比，近年來對油價上漲的投資反應更加不溫不火。其次，國內石油產量增加所帶來的收益將更加集中在個別區域和行業上，相反對消費造成的打擊則是廣泛分布。

大約2.5%的消費者支出用於能源和汽油。汽油價格上漲10%將導致實際消費減少約0.25個百分點，這將對GDP造成約0.2個百分點的打擊。這將被更高的能源投資和生產部分抵銷，我們估計油價上漲對美國經濟增長的淨影響，或是拖低0.1至0.2個百分點。

地緣政治軍事衝突、更持久的通脹風險、聯儲局的反應以及當前事件引發的供應鏈問題延長，可能損害美股估值，所以花旗將年底標準普爾500指數目標，從之前的5,100點降至4,700點，意味20至21倍的追蹤市盈率。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖