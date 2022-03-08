林嘉麒：環球市場動盪　跌市莫估底

俄烏局勢緊張，加速了市場資金避險。今次事件是投資者預料之外的，想不到的是不但俄烏真的打起來，而且其情況激烈，戰事短時間涉及包括俄羅斯進攻核設施、俄羅斯遭踢出環球金融電訊協會(SWIFT)，甚至是歐美禁止進口俄原油等，到底還會有多嚴重難以預計！既然近日事件是市場人士預料之外，料股市下跌應未完全反映相關負面消息，意即跌市將繼續。

投資者可留意美元，全球流動性早已緊絀。早於隔周五，美元市場的遠期利率協議(FRA)和隔夜利率互換(OIS)的息差擴闊至32.29點子，為前年5月以來最高。FRA與OIS息差是銀行間3個月資金遠期協議與隔夜掉期息率之間的差距，息差愈高就代表銀行衡量拆出資金的風險愈高。

同樣反映銀行願意拆出美元資金指標的倫敦銀行同業拆息(Libor)和OIS的息差，即銀行收取沒有抵押的3個月資金利率相對拆出隔夜資金收取的溢價，亦升至前年5月以來最高水平。

無疑，FRA與OIS的息差水平仍較前年因疫情爆發引致市場大幅波動時的80點子為低，但不要忘記現在聯儲局的資產負債表比當日高出4萬多億美元，相信美元流動性緊張的風險或未被反映，尤其俄羅斯被制裁，變相數千億美元資金在環球體系被凍結，因資產波動及制裁關係，金融機構追收抵押品或孖展等，都可能進一步構成流動性緊張。

俄烏戰事同時影響環球資源供應緊張，追蹤23隻商品期貨的大宗商品指數上周累積一成三升幅，為1960年以來最大；農產品、資源等價格大部分破位，升勢教市場吃驚。

有傳歐美正計劃禁止進口俄原油，而俄羅斯原油出口佔全球消耗量5%，還有煉油及石油相關產品等，故油價在昨日早市已創了13年來高位，紐約期油升至每桶130美元。

事實上，上周五已見紐約及布蘭特期油未平倉合約均超過28萬及24萬張，大部分為好倉，布油期貨淨長倉更升至去年10月高位。可以說，單靠交易層面達致油價回吐是頗難實現，因好倉實在太多，除非石油市場會出現觸發大幅下行的事件，但目前根本看不出會發生。

油價失控，石油危機再現，環球股市下跌，恒指亦創自2016年以來新低，周一(7日)「疫情底」已失守，表現全球最弱，市盈率跌至約9倍，已跌至第三世界國家的股市水平，與希臘、哥倫比亞、巴西、阿根廷等股市睇齊。香港正面對疫情打擊，投資者信心受動搖，就算恒指便宜，資金還是選擇用腳投票。跌市莫估底，但若要粗略估算，可以2020年疫情底8.7倍的市盈率作參考，大約為18,450點。

獨立股評人 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)