港股好淡爭持　ATM反彈　港交所止跌

港股過去兩日累跌逾千四點，周二(8日)出現技術性反彈，恒生指數曾升245點，高見21,303點，暫升幅收窄至百餘點。國企指數靠穩；科技指數跌10點，主板成交400億港元。

大型科網股領漲，阿里巴巴反彈受制百元關，暫升2.7%；美團升2.3%；騰訊升0.3%；小米集團靠穩。京東集團再跌2.9%，創逾半年低位。

金融股個別發展，連跌13日的香港交易所反彈2%；滙豐控股升1.3%；恒生銀行升1.5%；友邦保險靠穩。內銀內險股以中國平安升1%較佳；中國人壽、建設銀行、招商銀行跌0.3%至0.5%。

汽車股跌勢未止，比亞迪股份跌1.5%；吉利汽車跌1.3%；長城汽車跌3%；廣汽集團及東風集團跌近1%。理想汽車及小鵬汽車跌1.4%及5%。

【09:20】港股好淡爭持 滙豐彈1% 騰訊靠穩

港股開市缺乏方向，恒生指數升24點或0.12%，報21,082點；國企指數低開1點，報7,411點；科技指數跌12點或0.28%，報4,515點。

大型科網股個別發展，阿里巴巴彈1.6%；騰訊升0.2%；小米集團升0.1%；美團跌0.1%；京東集團跌2.9%；百度集團跌3.4%。

昨日急跌的滙豐控股升1%支撐大市；渣打集團再跌2.6%；友邦保險跌1.2%。