李偉傑：德視佳具盈喜憧憬　短線目標8.8元

現時，集團收益來自德國、中國及丹麥，於全球擁有共28間診所及諮詢中心，為德國眼科擁有超過25年卓越經驗，每年治療超過2.5萬名患者，經營狀況良好。隨着智能手機普及，以及疫情下在家工作使用遙距會議或課程，直接令使用者長時間使用電子產品，雙眼承受長遠眼疾影響。由此可見，行業領導者德視佳的市場發展空間潛力巨大。

筆者觀察市場及朋友自身需求，特別看好高端及差異性的焦點晶體置換手術業務，為45歲以上人士治療老花眼，手術完成後完全不需要佩戴任何類型的眼鏡，因為人工晶體能夠聚焦近處、中等距離及遠處物件。三焦點晶體置換手術亦是治療白內障的理想方法。另外，屈光性激光手術主要治療600度以下中低度近視，而ICL可治療高達1000度近視，集團技術較市場其他同業更具競爭性及議價能力，ICL目前已佔其收入的14%。

今年1月，集團發盈喜，在未經審核綜合管理帳目的初步評估，預料去年全年錄得純利介乎1.32億至1.38億港元，而2020年度盈利為6,560萬元，按年將升逾1倍。

盈喜歸因於3點，分別是對後房型人工晶體(ICL)植入術及三焦點晶體置換手術的需求增加；2021年下半年後，眼科手術數量保持強勁並持續增長；及COVID-19疫情對集團整體業務的影響已得到控制的綜合影響，反映集團業務具靭性及市場對集團服務需求維持強勁增長。

此外，集團早前公布以3,088萬英鎊收購英國從事提供視力矯正服務的LONDON VISION CLINIC PARTNERS LIMITED 全部股權，收購公司從事包括屈光性角膜切除術、激光角膜原位磨鑲術、激光角膜原位磨鑲術和後房型人工晶體入術與以及屈光性白內障手術等，集團指出收購涉足倫敦屈光手術及老花眼手術高端市場及擴展業務良機，另集團亦有意在本港設立旗艦診所，提供高端商業化眼科服務。集團管理層做事積極可為，期望可於今年內有更多利好消息。