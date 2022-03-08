【高盛推介】比亞迪跌穿200元大關 趁低吸納宜慎選條款
2022年03月08日 10:36
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪股份周一(7日)下試200港元大關，午後跌幅收窄，收市靠穩，唯周二(8日)早段逆市受壓，低開約1.2%後跌穿200元關口，最低見195.4元。現報196.3元，跌約3.4%，為連續第5日下跌。有券商指中國政府在「兩會」上訂立5.5%的今年經濟增長目標具建設性，並較該行原預期為高。該行並料比亞迪可從政策中受益。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納好倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約1,950萬元。淡倉方面，則見認沽證獲資金日買日賣。周一流入熊證的資金集中在246元以下收回價的近熊。
由於比亞迪失守200元關口，投資者在部署宜謹慎選擇產品條款以控風險。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價240元以下產品中，槓桿最高的比迪購(23782)。熱門選擇可留意屬中期的比迪購(27728)。牛證方面可留意屬近牛的比迪牛(50078)，與現價有約10元收回距離。
比迪購23782，行使價236.08元，2022年6月27日到期，實際槓桿5.7倍，貼價、行使價240元以下產品中，槓桿最高。
比迪購27728，行使價258.2元，2022年7月21日到期，實際槓桿5.7倍，熱門、中期。
比迪牛50078，收回價185元，行使價181元，換股比率500，槓桿比率11.2倍，高槓桿近牛。
比迪沽20035，行使價207.8元，2022年6月23日到期，實際槓桿3.5倍，貼價。
比迪熊51990，收回價260元，行使價264元，換股比率500，槓桿比率3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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