波音暫停向俄羅斯採購鈦　空巴繼續買...

美國飛機製造商波音(Boeing)加入抵制俄羅斯行列，周一(7日)發表聲明，自俄國入侵烏克蘭以來，已暫停從俄方採購鈦。波音發言人表示，公司進口的鈦約有1/3來自俄羅斯，其餘來自美國、日本、中國及哈薩克。公司庫存及來源多樣化為飛機製造提供了充足的原材料供應。波音將繼續採取正確的措施，以確保長期持續性。

此前，波音已宣布停止向俄羅斯提供零件、後勤維修以及相關技術支援，同時也暫時關閉位於烏克蘭首都基輔的辦事處以及在莫斯科的培訓園區。

俄羅斯擁有全球最大的鈦供應商VSMPO-AVISMA，該公司行政總裁Dmitry Osipov周一發表聲明，對於長期合作夥伴暫停合約表示遺憾，公司已為事態發展作好準備，現在正在將銷售政策重新定位到其他市場。VSMPO-AVISMA隸屬國營的俄羅斯國家技術集團(Rostec)，3/4的銷售額依賴航太領域，供應全球航空業1/3的鈦，並與波音合作長達25年。而今輪各國對俄制裁當中，VSMPO-AVISMA並未被納入其中。

至於波音的競爭對手空中巴士則表示，目前公司繼續從俄羅斯及其他國家採購鈦，重申所有行動皆符合制裁規範。該家歐洲飛機製造商有一半的鈦進口自俄羅斯。