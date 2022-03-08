俄國「斷氣」風險增　歐洲研新能源策略

俄羅斯面對多國制裁後，正部署作出反制措施，其中一個可能是切斷輸往歐洲的天然氣。而歐盟亦計劃將今年從俄羅斯進口天然氣的規模減少80%。

外媒報道，掌管能源事務的俄羅斯副總理Alexander Novak周一(7日)晚間透過電視演說表示，俄國有權利採取行動，回應其經濟受到的懲罰。但他說，俄國還沒有決定切斷北溪一號(Nord Stream 1)管道，向歐洲供應天然氣，目前運作正常，產能全開。

Novak表示，假如歐美對俄實施石油禁運令，俄國仍有其他選項，並警告任何類似行動可能導致油價衝上每桶至少300美元，對全球市場造成災難性後果。

俄國祭出最新威脅之前，歐洲天然氣市場才剛經歷動盪一天，價格一度飆漲 80%。歐盟有 40% 天然氣和 25% 原油來自俄羅斯。

歐洲對俄國斯能源的依賴，一直是歐陸討論對俄制裁的主要影響因素。兩名歐盟官員周一披露，歐盟執委會正在研擬最新能源政策，目標把今年自俄國進口天然氣的規模減少近 80%。

據了解，歐盟官員可能在周二公布新能源計劃，將開發新的供氣來源、提高能源效率，並討論立法設定更嚴格的減碳時間表。根據執委會評估，歐盟有足夠的天然氣度過冬季，就算俄國突然斷氣也不至於受影響。