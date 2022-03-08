【3.8婦女節】致同調查：女性高管比例達3成關鍵水平

今(8日)適逢2022年國際婦女節，致同會計師事務所對29個國家、近5,000家中型企業進行有關女性在職場佔高管比例的全球調查，結果顯示亞太區的性別多元差距有所收窄，女性擔任高管的比例在2022年達至30%的關鍵水平，相比之下，該比例於2021年為28%，而在2018年只有23%。今年所有國家均達至或超越代表改變決策程序所需的最低女性比例臨界點30%。

於全球範圍，女性擔任高管的比例由去年的31%，增到今年的32%。此趨勢可源於企業積極創造具包容性的工作空間，以及更重視提升員工歸屬感和參與度，並為更多女性人才晉升為高管提供機會。目前有95%的企業為吸引及挽留人才，特意採取措施以提升員工包容性，比例較去年的92%有所提高。不過，最少有一名女性擔任高管的企業比例在今年仍停留

在90%。

致同(香港)會計師事務所副管理合夥人陳美寳稱，全球女性擔任高管的比例連續第2年超越臨界點，即超過促成重要改變所需達到的水平，惟目前不該自滿，若企業不持續並有條不紊地推動性別多元化，此進展或會停止甚至倒退。

該報告又顯示，就部分職位而言，女性任職高管職位的數量今年續升，其中女性財務總監的比例按年上升1個百分點，至37%；女性擔任市場總監比例則提升2個百分點至24%；擔任行政總裁/董事總經理、資訊總監及營運總監職位的女性比例在去年已大幅上揚，今年有關比例大致保持穩定；不過，女性擔任行政總裁/董事總經理的比例則由26%降到24%，保持大約1/4水平，但仍較去年的20%為高。從區域角度來看，亞太區女性擔任行政總裁/董事總經理職位的比例僅16%，落後於其他地區，而拉丁美洲此比例則達34%，領先其他地區。

陳指出，愈來愈多企業不再只把追求性別平等當作道德義務，更視之為業務經營上至關重要的工作。她喜見企業為實現性別平等作出更多努力。若企業盼保持競爭力並達至可持續發展，更需努力實踐性別平等。

報告又指，全球新冠肺炎疫情為女性職業生涯及晉升至高管職位帶來正面影響。隨着大眾逐漸適應新工作模式，以及靈活辦公模式獲主流接納，女性向上流動的機會將會增加。

此外，報告還指出，眾多企業視女性為重要人力資源，且是達致良好業務成果的重要一環，更可填補人才技能缺口。具前瞻性的企業為吸引未來人才及挽留人才，已與員工一起重新締造工作環境，務求令所有應徵者均獲得按資歷公平競爭的機會。

陳總結稱，今時今日企業須將性別平等融入所有營運程序，領導者更須致力推廣包容性及多元化，這是須要持續推進的工作，只靠舉辦單一活動並不能帶來改變。在推動企業管理層實現性別平等的藍圖中，採用可衡量結果的方法、推行問責制度，及營造包容的公司文化，均為不可或缺的一環。更重要的是，每一位員工都應該為追求性別多元化作出貢獻。