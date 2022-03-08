【高盛推介】黃金突破2000美元　原材料價格高企

高盛(亞洲)有限責任公司：烏俄局勢持續緊張，黃金、石油及原材料格價持續升高，當中金價曾突破每安士2,000美元，創逾18個月新高。屬黃金ETF的SPDR金ETF周一(7日)升約2.8%後周二(8日)早段略回落，現報1,452元，跌約0.1%。

另一方面，有券商指因烏俄局勢，及中國的煤炭、鋁和鋼鐵等供應可能會恢復，料資源股於未來數周將會波動。資源股周二早段回吐。周一曾高見6.02元，突破5個月高位並連升4日的中國鋁業，周二早段則回吐早前升幅，現報5.29元，跌約9.3%。

其他資源股也相繼回吐，江西銅業現價13.56元，跌約7.6%。紫金礦業周一升約2.7%，周二早段回吐升幅，現報11.58元，跌約7.5%。

S金購26011，行使價1,500元，2022年11月23日到期，實際槓桿8.4倍，2個月期以上產品中，槓桿最高。

中鋁購11637，行使價5.76元，2022年5月23日到期，實際槓桿5.6倍，行使價5至6元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

江銅購28108，行使價15.9元，2022年6月27日到期，實際槓桿6.4倍，行使價14至17元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。

紫金購25040，行使價12.9元，2022年8月19日到期，實際槓桿4.3倍，中期、貼價。

贛鋒購19847，行使價132.42元，2022年6月21日到期，實際槓桿5.2倍，貼價、低街貨。

中宏購26629，行使價15元，2022年6月30日到期，實際槓桿4.2倍，市場上唯一2個月期以上認購證。

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