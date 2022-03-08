貴州茅台首2月業績勝預期　中信証券及花旗齊唱好

●中信証券：料茅台未來5年業績具備高確定性

中信証券研報指出，其首2個月非標提價貢獻主要增速，其次來自系列酒量價齊升，業績表現高於市場預期，有望穩定市場預期、支持板塊估值。該行認為公司渠道結構愈發均衡，產品體系及量價策略日臻完善，且管理更科學有效，呈現歷史上最佳狀態，料未來5年業績具備高確定性，維持「買入」評級。

●花旗：高端白酒市場需求旺盛

花旗指出，因強勁的市場需求，貴州茅台首2個月業績勝預期。在目前市場高度波動的情況下，相信其較高的盈利確定性、穩健的資產負債表及卓越的現金流水平，能夠為投資者內地消費品領域提供獨特的保護和盈利增長的彈性。

花旗稱，據最近的調研，貴州茅台一線產品的批發價格已反彈至約2,770元每瓶，同時渠道庫存處更健康水平，表明高端白酒的市場需求旺盛，以及市場對茅台產品的需求具有彈性。與2020下半年和2021上半年相比，預計今年投資者在內地消費板塊的選擇會更具防禦性，更注重資產負債表、現金流和盈利確定性；維持其「買入」評級，目標價2,685元。