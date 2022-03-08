【產經直播】港股繼續探底？

2022年03月08日 12:10
  • 東網電視
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    俄烏戰火仍未平息，加上市場憂慮美國及歐盟禁止進口俄羅斯石油會衝擊全球經濟，港股周二(8日)先升後跌。環球市況波動不斷，港股恐再下試低位？想加強倉位防守可以吼Global X 恒生高股息率ETF(03110)？
    今年兩會工作報告再提及「雙碳」，加強煤炭清潔高效利用，兼顧處理好發展和減排之間的關係，推進大型風光電基地建設，同時也要「有序」減量替代，循序漸進實現能源低碳轉型。發展潔淨能源已成為內地今年重要目標，Global X 中國潔淨能源ETF(02809)自2月低位開始反彈，宜家值得吸納作長線部署？
    俄烏開仗令市場避險情緒濃厚，隔晚紐約期油再抽升3.2%至每桶119.4美元，而布蘭特原期油漲幅4.3%，收報每桶123.21美元；金價衝穿2,000美元大關後雖然稍有回落，但油價、金價升勢凌厲，上升空間仲有幾多？
    Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
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