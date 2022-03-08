【產經直播】港股繼續探底？
2022年03月08日 12:10
東網電視更多新聞短片
俄烏戰火仍未平息，加上市場憂慮美國及歐盟禁止進口俄羅斯石油會衝擊全球經濟，港股周二(8日)先升後跌。環球市況波動不斷，港股恐再下試低位？想加強倉位防守可以吼Global X 恒生高股息率ETF(03110)？
今年兩會工作報告再提及「雙碳」，加強煤炭清潔高效利用，兼顧處理好發展和減排之間的關係，推進大型風光電基地建設，同時也要「有序」減量替代，循序漸進實現能源低碳轉型。發展潔淨能源已成為內地今年重要目標，Global X 中國潔淨能源ETF(02809)自2月低位開始反彈，宜家值得吸納作長線部署？
俄烏開仗令市場避險情緒濃厚，隔晚紐約期油再抽升3.2%至每桶119.4美元，而布蘭特原期油漲幅4.3%，收報每桶123.21美元；金價衝穿2,000美元大關後雖然稍有回落，但油價、金價升勢凌厲，上升空間仲有幾多？
Global X ETFs特約《大師開LIVE》每隔周二中午12:30直播，有Global X ETFs銷售副總裁鍾駿和訊匯證券行政總裁沈振盈教你買賣ETF策略。
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：
3. 東網youTube 頻道：https://bit.ly/3gSulyr
Global X 恒生高股息率 ETF
Global X 中國潔淨能源 ETF
Global X 金融科技ETF
Global X 自動駕駛及電動車ETF
Global X 中國電動車及電池 ETF
Global X 中國半導體ETF
Global X 亞洲半導體ETF
了解更多主題式、指數ETF及槓桿及反向產品