【產經直播】港股繼續探底？

俄烏開仗令市場避險情緒濃厚，隔晚紐約期油再抽升3.2%至每桶119.4美元，而布蘭特原期油漲幅4.3%，收報每桶123.21美元；金價衝穿2,000美元大關後雖然稍有回落，但油價、金價升勢凌厲，上升空間仲有幾多？

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