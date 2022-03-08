花旗擬3年內在香港增聘100名員工

花旗集團宣布，花旗商業銀行亞太區計劃在未來3年內招聘近350名員工；在香港增加100名員工，其中香港的招聘工作步入正軌，今年迄今已完成近40%的計劃招聘人數。

集團表示，隨花旗商業銀行業務尋求加速全球增長，該業務將深化在亞太地區的投資，計劃未來3年內招聘近350名員工，其中包括近200名商業銀行家，大部分將被安置在香港、中國、印度和新加坡。是次招聘是花旗商業銀行在全球範圍內對員工人數的最大投資。

在香港，花旗商業銀行正增加近100名員工；在中國，該業務將增加80多名新員工；在印度和新加坡將分別招聘約80名和30多名員工。

花旗指，在亞太區持續發展勢頭的推動下，花旗商業銀行亞太區是一項具有吸引力的增長業務。該業務從2017年到2021年的5年累積平均增長率(CAGR)為8%。去年商業銀行業務按年增長12%。

花旗商業銀行亞太區主管Rajat Madhok表示，該行為年收入1,000萬美元至30億美元之間的客戶提供服務，這些通常是快速發展的公司，對國際擴張有興趣。隨愈來愈多新興和中型公司進入新市場並創建全球供應鏈，加上客戶群的增長潛力，相信亞太區有龐大發展潛力。