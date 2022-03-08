鎳價升穿10萬美元夾死沽空　傳建行子公司獲LME延交保證金

外媒報道，倫敦金屬交易所(LME)鎳價升破每噸10萬美元。沽空牽連中國建設銀行子公司，並令LME調整其規則。鎳用於不銹鋼及電動汽車電池，周二(8日)一度上升111%，而周一(7日)亦一度暴升90%。

擁有145年歷史的LME市場遭遇大規模沽空，在流動性低迷之際，持有大量沽空的投資者被迫回補頭寸。LME周一晚間進行不同尋常的規則調整，決定允許交易員延遲履行包括鎳在內的所有主要合約的交割義務。該機構自稱是金屬的「最後市場」。

據知情人士透露，LME還給予中國建設銀行一家子公司更多時間，以補足周一未能按時追加的數億美元保證金。

俄羅斯入侵烏克蘭前，鎳價已因為供應緊張而上升，烏克蘭局勢更加劇大宗商品短缺的擔憂。鎳價若持續保持高位，會推高電動汽車電池成本，令能源轉型變得複雜。俄羅斯佔到全球高等級鎳產量的17%。

Mine Life Pty駐雪梨分析師Gavin Wendt表示，「我們知道市場反應往往會有點過度，有時會過衝，」但這一次，由於戰爭的不確定性，很難說某種大宗商品被高估。

子公司CCBI Global Markets未按時追加保證金，並不一定意味着母公司中國建設銀行存在問題。一位知情人士說，或因為該子公司的某位金屬行業客戶未能向其支付保證金。CCBI Global是倫敦金屬交易所公開喊價交易大廳的經紀人。

外媒早前報道，於內地大宗商品圈子被稱為「大佬」的項光達，通過旗下全球最大鎳生產商青山控股持有大量LME沽空頭寸。清算所要求經紀公司每日存入現金或「保證金」，以覆蓋客戶頭寸的潛在虧損。若市場走勢不利於這些頭寸，清算所會就發出追加保證金。