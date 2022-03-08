道期跌190點 金價升破2000美元
2022年03月08日 16:11
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美匯指數報99.22；港匯見7.8219；離岸人民幣(CNH)報6.321；美元兌日圓報115.44；歐元企1.0859，英鎊處1.3091。金價報2,016美元。布油報126.12美元，紐油報121.61美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨跌190點。
●市後關注點
21:30 美國1月貿易數字
●恒生指數全日收報20,765點，跌291點或1.39%。國企指數收報7,237點，跌174點或2.36%；科技指收報4,382點，跌145點或3.21%。主板成交1,707億港元。https://bit.ly/3vMA2Xi
-領展簽訂120億元可持續發展表現掛鈎貸款。
-吉汽2月表現跑輸整體汽車行業，瑞信予「中性」評級。
●滬綜指收跌39點，失守3,300點創2020年11月以來新低。https://bit.ly/3tE4SyF
●中國經濟：
-工信部：今年內地5G基站冀破200萬個，另部署6G演進方向技術研究。
-工信部：冀打通供應鏈堵點，另擬擴大新能源汽車等領域消費。
●鎳價升穿10萬美元夾死沽空，傳建行子公司獲LME延交保證金。
●制裁升級？傳拜登近日簽署有關虛幣行政命令。
●抵制俄國：
-嚮應制裁！Adidas及Estee Lauder關閉俄國商店。
-波音暫停向俄羅斯採購鈦，空巴繼續買...
●世銀已批准向烏克蘭撥款，涉資56億元。
●花旗擬3年內在香港增聘100名員工。
●需求大增！高盛將黃金1年目標價升至2,500美元。
●俄國「斷氣」風險增，歐洲研新能源策略。
●巴菲特重返全球富豪榜首5位，豪言盡掃西方石油。
●致同調查：女性高管比例達3成關鍵水平。