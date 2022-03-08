道期跌190點　金價升破2000美元

2022年03月08日 16:11
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    美匯指數報99.22；港匯見7.8219；離岸人民幣(CNH)報6.321；美元兌日圓報115.44；歐元企1.0859，英鎊處1.3091。金價報2,016美元。布油報126.12美元，紐油報121.61美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨跌190點。
    ●市後關注點
    21:30 美國1月貿易數字
    ●恒生指數全日收報20,765點，跌291點或1.39%。國企指數收報7,237點，跌174點或2.36%；科技指收報4,382點，跌145點或3.21%。主板成交1,707億港元。https://bit.ly/3vMA2Xi
    -領展簽訂120億元可持續發展表現掛鈎貸款。
    -吉汽2月表現跑輸整體汽車行業，瑞信予「中性」評級。
    ●滬綜指收跌39點，失守3,300點創2020年11月以來新低。https://bit.ly/3tE4SyF
    ●中國經濟：
    -工信部：今年內地5G基站冀破200萬個，另部署6G演進方向技術研究。
    -工信部：冀打通供應鏈堵點，另擬擴大新能源汽車等領域消費。
    ●鎳價升穿10萬美元夾死沽空，傳建行子公司獲LME延交保證金。
    ●制裁升級？傳拜登近日簽署有關虛幣行政命令。
    ●抵制俄國：
    -嚮應制裁！Adidas及Estee Lauder關閉俄國商店。
    -​​波音暫停向俄羅斯採購鈦，空巴繼續買...
    ●世銀已批准向烏克蘭撥款，涉資56億元。
    ●花旗擬3年內在香港增聘100名員工。
    ●需求大增！高盛將黃金1年目標價升至2,500美元。
    ●俄國「斷氣」風險增，歐洲研新能源策略。
    ●巴菲特重返全球富豪榜首5位，豪言盡掃西方石油。
    ●致同調查：女性高管比例達3成關鍵水平。