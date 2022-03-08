【3.8婦女節】港交所致力推動多元發展　推動性別平等

劉玉瑤認為，推動董事會多元化、同工同酬、資訊公開透明等，有助向員工、投資者和社會傳遞多元共融的企業文化，有助提升團隊效率、發揮各人所長，而多元共融的企業較容易吸引和留住年輕人才，從而塑造更可持續的未來。

上市主管陳翊庭表示，港交所與上市公司、市場參與者和更多持分團體合作，推動性別平等。董事會成員有不同技能和資源，有助企業面對現今變化迅速的世代，因此港交所採取不同措施，如不再接受發行人董事會只有單一性別成員，以推動多元化。

市場聯席主管蘇盈盈提到，港交所積極推動多元化，作為市場營運者，其中一項重任是推動多元共融。投資者期望見到更多女性擔任董事和管理層職位，並享有平等的機會、薪酬待遇和流動晉升機遇。港交所透過不同方式連繫持份者，包括市場教育、出版刊物等，同時以身作則，做好榜樣。

企業傳訊科傳媒關係主管吳暿華指，多元共融是企業保持韌力、可持續發展及長遠表現的關鍵。由於男性在管理職位上仍然多於女性，因此「賢士同行」能積極解決職場上性別不公的情況，並有助明確傳遞信息，倡導為女性提供更多機會，建立開放共融文化支持女性發展事業。