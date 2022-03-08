富邦銀行(香港)全年淨溢利大增4倍

富邦銀行(香港)及其附屬公司截至2021年12月31日止的全年淨溢利為3.86億港元，較2020年大幅增長4倍。平均股本回報率及平均資產回報率分別為2.62%及0.34%，而2020年則為0.51%及0.07%。淨溢利上升，主要是由於營運收入增加9%及減值虧損大幅減少2.48億元。

受淨息差擴闊及貸款和債務證券投資組合增長所帶動，淨利息收入增加9%至12.86億元。淨息差上升7點子至1.28%。市場利率自2020年初起一直下調，並且於2021年全年維持在極低水平，導致資產收益減少。儘管如此，存款成本的減幅超過了整體資產收益的跌幅。

非利息收入上升10%至3.82億元，非利息收入對總營運收入比率亦上升至22.9%。受惠經濟於2021年從2019冠狀病毒病全球大流行中逐漸復甦，保險業務及信託基金業務收入分別錄得49%及12%的增長。貿易融資業務及信貸業務收入亦分別增長30%及17%，惟證券經紀及投資服務收入下跌5%。

營運支出增加3%至9.76億元，同時營運收入亦錄得增長，令成本對收入比率由2020年的62.2%下降至2021年的58.5%。