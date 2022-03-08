H＆H國際控股料去年純利跌50至60%

截至2021年12月31日止年度，集團按呈報基準實現低單位數水平的收入增長。按同類比較基準，集團的收入較去年收入錄得低單位數水平的跌幅。

集團預期2021年度基於同類比較基準的經調整可比EBITDA將按年錄得低雙位數跌幅；經調整可比EBITDA率將維持在中雙位數的穩健水平。經調整可比純利將按年錄得低雙位數跌幅。

預期2021年度呈報純利將按年下降50%至60%，主要由於(i)非現金匯兌虧損約1.4億至1.5億人民幣(下同)；(ii)非現金虧損約1.35億至1.45億元；(iii)與過往於2013年收購中國長沙嬰幼兒配方奶粉生產工廠有關的非現金商譽減值約7600萬元；(iv)與收購Zesty Paws按市值計值的存貨價值增加有關的COGS(抵消所得稅)一次性影響約3900萬元；及(v)新冠肺炎疫情爆發後於2020年從政府當局收取的單次就業救濟金約7400萬元。