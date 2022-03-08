內地連鎖牙醫瑞爾集團周三起招股　入場費7300元

集資所得約75%將用於開設新的醫院及診所；約15%將用於建設及完善信息技術基礎設施；以及約10%將用於營運資金。

該公司創辦人、董事長兼首席執行官鄒其芳表示，注意到港股市場目前波動較大，上市是為了日後的業務拓展，相信當集團持續錄得穩健增長時，可以獲得投資者認可。

截至去年9月底止6個月，虧損按年擴大至4.68億元人民幣，2020年同期蝕1.89億元人民幣。首席財務官辛勤解釋，主要受多輪融資的可轉換可贖回優先股出現公允價值虧損，而期內錄得經營利潤約4,307萬元人民幣。