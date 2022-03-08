內地連鎖牙醫瑞爾集團周三起招股 入場費7300元
2022年03月08日 18:17
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瑞爾集團創辦人、董事長兼首席執行官鄒其芳（圖中），瑞爾集團首席財務官辛勤（圖右）
內地連鎖牙醫集團瑞爾集團(06639)周三起至下周一(9至14日)招股，每股14.62港元，每手500股，入場費7,383.67元，預期3月22日掛牌。摩根士丹利及瑞銀為聯席保薦人。
該公司是次發行4,652.75萬股新股，集資6.8億元。同時引入5名基礎投資者，合共認購6,500萬美元等值股份，佔發售規模高達74.71%。其中Abax認購2,500萬美元、Harvest認購2,000萬美元、Hudson Bay認購1,000萬美元、OrbiMed Funds以及現代牙科(03600)旗下高鵬(香港)各自認購500萬美元。
集資所得約75%將用於開設新的醫院及診所；約15%將用於建設及完善信息技術基礎設施；以及約10%將用於營運資金。
該公司創辦人、董事長兼首席執行官鄒其芳表示，注意到港股市場目前波動較大，上市是為了日後的業務拓展，相信當集團持續錄得穩健增長時，可以獲得投資者認可。
截至去年9月底止6個月，虧損按年擴大至4.68億元人民幣，2020年同期蝕1.89億元人民幣。首席財務官辛勤解釋，主要受多輪融資的可轉換可贖回優先股出現公允價值虧損，而期內錄得經營利潤約4,307萬元人民幣。