港人置業須不吃不喝逾23年　樓價負擔連續12年全球稱冠

香港股市低迷，但樓市卻仍然高企，港人置業夢仍難圓。國際調查機構Demographia發表報告指出，香港連續12年蟬聯全球最難負擔樓市，樓價中位數對家庭入息中位數比率達23.2倍，相當於港人不吃不喝23.2年才能置業。市場人士認為，即使移民潮及疫情下樓市沽壓增加，但由於房屋供不應求和政府辣招嚴重扭曲市場運作，港樓的下調幅度仍將有限。

上述調查是根據截至2021年第三季的樓價與收入，涵蓋全球8個國家共92個城市的數據，以一個城市的樓價中位數除以家庭全年入息中位數計算出住屋負擔比率，發現疫情期間的住屋負擔能力呈前所未有的惡化趨勢。與疫前的2019年比較，2021年極難負擔的城市數目增加60%，反映疫情持續干擾大眾生活、樓市和經濟。

在全球92個城市之中，有51個或55%城市被評為「嚴重不可負擔」，即樓價收入比率達5.1倍或以上。各主要市場中，香港繼續成為全球負擔最難頂的城市，預計要不吃不喝23.2年才能夠置業，情況較2020年的20.7倍及及2019年的20.9倍進一步惡化，亦是該調查以來新高，其中一半原因來自家庭收入降低。

港樓「難啃」程度，更遠遠拋離第二位的澳洲悉尼，該市相關比率為15.3倍。至於排名第三的是加拿大溫哥華，相關比率為13.3倍。美國匹茲堡為調查涵蓋的92個市場中，樓價負擔能力最低的城市，樓價相對入息比率只是2.7倍；美國俄克拉荷馬城、羅徹斯特均以3.3倍為第二個最易負擔城市。

市場普遍認為，住屋負擔能力加劇，正推高生活成本，從而威脅到中產階層的未來。