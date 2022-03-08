畢馬威中國料內地跨越中等收入陷阱　進身高收入國家

中國定下今年經濟增長5.5%目標，並強調繼續做好「六穩」、「六保」工作。會計師行畢馬威中國預測，中國今年有望步入高收入國家行列，實現「中等收入陷阱」的跨越。另為了實現2035年中國人均國內生產總值達到中等發達國家水平的目標，未來十幾年中國仍需保持4.0%左右的平均增速，並有效引導和穩定市場預期。

畢馬威亞太區及中國主席陶匡淳表示，去年中國經濟保持穩健的復甦趨勢，增長8.1%，遠超6%以上的增速目標。隨着整體經濟實力的增長，中國人均GDP也超過1.25萬美元，高出世界平均水平並接近高收入國家標準，面對目前全球經濟不確定性上升、通脹壓力上漲、供應鏈持續緊張等因素，形容「成績得來不易」。

他認為，未來中國經濟的重點仍將是高質量發展，特別是加快推進科技創新、數碼經濟、綠色低碳、區域協調發展、更高水平對外開放等，為這些領域帶來龐大發展機遇。

畢馬威列出中國《政府工作報告》10項值得關注事宜，包括保持經濟增速運行在合理區間；穩增長政策協同發力；深入實施創新驅動發展戰略；打造數碼經濟新優勢；穩市場主體保就業，推動消費持續恢復；製造業、基礎設施擴大有效投資；促進區域經濟協調發展；擴大高水平對外開放；有序推進雙碳目標，推動綠色低碳發展；統籌發展與安全，防範化解重點領域風險。