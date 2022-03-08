業主議價空間增加　港島區連錄低市價成交

香港疫情嚴峻，北角健威花園有個別業主減價賣樓，回內地居住避疫。同時，二手業主議價空間增加，港島區接連錄得低市價或低銀行估價的成交。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原林龍南表示，北角健威花園B座高層2室，實用面積約456方呎，兩房間隔，以約680萬元成交，呎價約14,912元，成交價較銀行估價低約12%。林龍南指，原業主為退休人士，見香港疫情嚴重，故已回內地居住，並沽出香港持有的物業。原業主於1990年7月以約86萬元買入，轉手帳面獲利約594萬元，單位升值約6.9倍。

●世紀21北山嚴智贇稱，北角半山寶馬臺低層T室，實用面積約745方呎，三房間隔，以約1,120萬元成交，呎價約15,034元，成交價低市價約一成。原業主於1996年4月以約350萬元購入，帳面獲利約770萬元，單位升值約2.2倍。

天后維景花園2房戶

858萬元成交 較銀行估價平28%

●中原陳家鴻透露，天后維景花園B座低層2室，實用面積約523方呎，兩房間隔，原本叫價1,050萬元放盤，其後減至以約858萬元成交，呎價約16,405元，成交價較銀行估價低約28％。原業主於2012年以約610萬元買入，轉手帳面獲利約248萬元，單位升值41%。

●美聯冼晉毅稱，筲箕灣欣景花園4座高層B室，實用面積約652方呎，採三房連套房間隔，叫價約1,090萬元放盤，議價後以約955萬元成交，呎價約為14,647元。原業主於1990年7月以約106.7萬元購入，轉手帳面獲利約848.3萬元，單位升值近8倍。

●中原盧鏡豪表示，鴨脷洲海怡半島23座低層B室，實用面積約581方呎，兩房連套房間隔，另附多用途房，以約940萬元成交，呎價約16,179元。原業主於2002年1月以約210萬元買入，現轉手帳面獲利約730萬元，單位升值約3.5倍。

●利嘉閣黃國然透露，上環泰發大廈中層B室，實用面積約439方呎，一房間隔，外望市景，以約670萬元成交，呎價約15,262元。原業主在2018年4月以約620萬元買入，持貨約4年，現轉手帳面賺約50萬元或約8%。

●世紀21 Q動力招潔冰稱，小西灣藍灣半島7座中層C室，實用面積約811方呎，三房連套房間隔，享有海景，以2.9萬元租出，呎租約35.8元。原業主於2003年6月以380萬元購入，現享租金回報約9厘。

●美聯李振榮表示，西灣河逸濤灣春瑤軒高層D室，實用面積約868方呎，三房連套房間隔，享有海景，以月租4萬元承接，實用呎租約46.1元。業主於2007年8月以約850萬元購入，享有租金回報約5.6厘。

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九龍區

●利嘉閣邱家仁表示，長沙灣泓景臺5座低層G室，實用面積約470方呎，採兩房間隔，外望內園景，以約800萬元售出，呎價約17,021元。原業主於2010年10月以約360萬元購入，現轉手帳面獲利約440萬元，物業升值約1.2倍。

●中原歐陽振邦透露，長沙灣碧海藍天2座高層C室，實用面積約499方呎，兩房間隔，望內園景，於上月底開價約888萬元，議價後以約870萬元易手，呎價約17,435元。原業主於2013年4月以約600萬元購入，轉手帳面獲利約270萬元，單位升值約45%。

●香港置業曾家輝稱，荔枝角荔灣花園A座中低層5室，實用面積約426方呎，兩房間隔，向西北望山景，以約530萬元放盤約3個月後吸引同區客洽詢，議價後減價至以約500萬元成交，呎價約11,737元。

●利嘉閣鄭樹輝表示，西南九龍御金‧國峯7座低層F室，實用面積約322方呎，採開放式間隔，外望內園池景，以約615萬元成交，呎價約19,099元。原業主於2012年1月以約510萬元購入，轉手帳面獲利約105萬元，物業升值約21％。

●中原程智聰表示，深水埗丰滙2座中層B室，實用面積約601方呎，三房間隔，以約990萬元成交，呎價約16,473元。原業主於2014年4月以約623萬元買入，轉手帳面獲利約367萬元，單位升值約59%。

●香港置業文華稱，奧運站帝峯．皇殿7座中層D室，實用面積約333方呎，開放式間隔，以約1.45萬元放租，議價後減價2,500元，最終以約1.2萬元租出，呎租約36元，較市價低約8%。業主於2018年4月以約710萬元購入，現享租金回報約2厘。

●香港置業劉顯表示，大角咀港灣豪庭9座高層B室，實用面積約436方呎，兩房間隔，向東南望市景，以約1.6萬元租出，實用呎租約36.7元，較市價低8%。業主於2009年11月以約300萬元購入， 現享回報約6.4厘。

●美聯謝錦成指，啟德嘉峯匯1B座低層D室，實用面積約466方呎，兩房間隔，向東，望內街及啟德河景，以約1.65萬元租出，呎租約35.4元。業主於2021年3月以約1,080萬元購入，現有租金回報率約1.8厘。

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新界區

●中原余震楠稱，沙田中心B座低層C室，實用面積約310方呎，兩房間隔，叫價約560萬元放盤，新近以520萬元沽出，呎價約16,774元。原業主於1991年7月以約86萬元購入，持貨31年，轉手帳面獲利約434萬元，單位升值約5倍。

●世紀21奇豐胡佩碧表示，馬鞍山雅典居5座高層D室，實用面積約775方呎，三房連套房間隔，原本開價約1,100萬元放盤，議價後以1,068萬元成交，呎價約13,781元。原業主於2013年以約750萬元購入，轉手帳面獲利約318萬元，單位升值約42%。

●美聯李天傑指，馬鞍山海典灣6座中層E室，實用面積約451方呎，兩房間隔，以約752萬元成交，呎價約16,674元。原業主2018年8月以570萬元購入，轉手帳面大幅獲利約182萬元，單位升值約32%。

●中原唐嘉銘透露，大圍文禮閣3座高層H室，實用面積約622方呎，三房連套房間隔，開價約970萬元放盤，議價後以約968萬元售出，呎價約15,563元。原業主於2013年以約629萬元購入，轉手帳面獲利約339萬元，單位升值約54%。

●中原鍾國基透露，大埔太湖花園5座低層D室，實用面積約440方呎，兩房間隔，開價約600萬元放盤，議價後以約565萬元售出，呎價約12,841元。原業主於1996年以約180萬元購入，轉手帳面獲利約385萬元，單位升值約2.1倍。

●利嘉閣彭錦添透露，青衣藍澄灣3座中低層H室，實用面積約451方呎，兩房間隔，以約595萬元沽出，呎價約13,193元。原業主於2012年3月以約292萬元購入，轉手帳面獲利約303萬元，單位升值逾1倍。

●中原陳曉風指，上水中心2座低層B室，實用面積約330方呎，兩房間隔，開價約510萬元放盤，議價後以約488.5萬元售出，呎價約14,803元。原業主於2001年以約96萬元購入，轉手帳面獲利約392.5萬元，單位升值逾4倍。

●中原唐啟樂表示，東涌海堤灣畔2座高層A室，實用面積約573方呎，兩房間隔，享全海景，於今年1月叫價約920萬元放盤，減價65萬元或7％後，以約855萬元獲上車客承接，呎價約14,921元。原業主於2007年9月以約248萬元買入，現轉手帳面獲利約607萬元，物業升值約2.4倍。

●美聯徐君寶稱，元朗尚悅3座高層C室，實用面積約443方呎，兩房間隔，開價約628萬元放售，雙方議價後，以約618萬元成交，呎價約13,950元。原業主於2013年2月以約420.7萬元購入，轉手帳面獲利約197.3萬元，物業升值約47%。

●中原施鋒超指，屯門恒福花園1座中層H室，實用面積約437方呎，兩房間隔，叫價約560萬元放盤，經議價後減至約523.5萬元成交，呎價11,979元。原業主於2017年5月以約435萬元買入，轉手帳面獲利約88.5萬元，單位升值約20%。

●世紀21奇豐廖振雄稱，西貢清水灣上洋村單號村屋，建築面積約2,100方呎，4套房間隔，享有山景，連天台約700方呎，原本叫價約2,000萬元放售，減價180萬元後，獲用家以約1,820萬元承接，建築面積呎價約8,667元。原業主於2017年1月以1,300萬元購入，轉手帳面獲利約520萬元，單位升值40%。