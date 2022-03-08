咁夠薑？傳內地國企密謀低吼俄國資源巨頭

消息人士稱，這不是表達到俄國入侵烏克蘭的支持，而是保障中國的資源供應，也不一定成事。

不過，中國若買這些西方亟欲打殘以斷莫斯科「米路」的公司會招致甚麼政治結果，卻很難說。事實上，美國企業對在華營商看法已轉趨悲觀，甚至對增加投資方面感到猶豫不決。接受美國商會調查的353間會員公司中，多達40%受訪企業把監管環境，視為中國營商的悲觀情緒驅動因素之一，按年急升16個百分點。超過三分之一的受訪企業表示，由於政策不確定性，他們將降低投資；同時超過八成的受訪企業表示，提高監管環境的透明度、可預測性和公平性將鼓勵更多投資。

不僅如此，對未來兩年內地市場增長持樂觀態度的受訪者比例，也急降11個百分點至64%，預計今年中美關係會惡化的受訪者比例更增至24%，明顯高於此前的19%，更有公司稱「許多中國人才寧願不為美國公司工作。由於中美雙邊關係緊張，『美國品牌』已經開始失去價值」。

儘管人民幣近日呈強，境外資金卻於2月淨賣出約354億元人民幣國債，創2014年有數據以來單月最大減持幅度，連政策性銀行金融債等也出現淨賣出，使當月多個內地債券口徑下的外資整體持債規模縮減約669億元，減幅同創有紀錄以來單月最大。分析指，中美息差一度收窄至近3年來最小，降低了外資配置中國債券的吸引力，惟中國今年首兩個月出口數據強勁，貿易順差能支撐人民幣強勢，短期市場供需情況仍有利於人民幣進一步升值。

港元匯價繼續下行，昨曾跌穿7.82水平，續創逾兩年以來新低，向着7.85的弱方兌換水平又邁進一大步。同時，港元拆息上升，與樓按相關的一個月拆息續升至0.2417厘，長息普遍上升，惟一星期拆息跌至0.077厘。