華為漸凋零　中興上季收入續破300億

總結全年，該企去年營業收入上升12.88%至1,145.21億元，純利增長59.93%至68.12億元，每10股派3元股息。

業績公告顯示，中興去年運營商網絡(賣基站設備給電訊商)、政企業務、消費者業務均有增長。國內和國際市場收入分別為780.7億元及364.5億元，分別增長14.7%及9.1%，前者升幅較大主因集團深度參與國內5G規模建設。

儘管內地3大國營電訊商去年齊聲說要控制資本開支，但單計下半年，中興運營商網絡收入達到406.59億元，按年增長4.13%，增速比起今年上半年僅得0.23%已有顯著進步。

全年計，國內業務毛利率按年擴闊8.51個百分點至37.37%，運營商網絡毛利率更按年8.66個百分點至42.45%，理由是成本結構改善。

不過，要留意的是，中興上季純利按年倒退37.97%至僅9.6億元，扣除非經常性損益後更蝕2.68億元。