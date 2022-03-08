鎳價單日翻倍　傳中企遭挾倉勁蝕624億元

大宗商品市場在俄烏戰火期間大開狂野派對，魑魅魍魎原形畢露。倫敦金屬交易所(LME)鎳價繼周一暴漲66.25%後，周二盤中曾飆1.1倍，每噸高見10.13萬美元(約79.06萬港元)，創下歷史新高。如此驚人的升幅在商品市場可謂絕無僅有，價格波動相比起股市中的「妖股」也不遑多讓，難怪內地以「妖孽」諧音「妖鎳」形容這台大戲。市場傳聞更指，有內地大戶慘遭「挾淡倉」，損失恐達80億美元(約624億港元)！

因應行情劇烈波動，LME於本港時間周二下午緊急暫停了所有鎳期貨的交易。LME指，俄烏局勢顯然影響了鎳市場的運作，基於「市場秩序」而作出了這項決定；又謂將籌劃重新開放交易，惟不排除會連續多日停牌。鎳期貨交的孖展的保證金要求，會按周一收市價計算。

鎳的粵音為「聶」，乃重要的工業金屬之一，常用於製造不銹鋼；也可以作為電鍍原料；在石油化工的氫化過程中用作催化劑；用於製作鎳氫電池、鎳鎘電池等電子設備及電動車電池。事實上，鎳價飆升固然有俄烏局勢的影響，但俄國的鎳礦產量實際僅佔全球約9%，目前升幅已明顯脫離了供求等基本因素，導致一時間各界陰謀論四起。

市場傳聞稱，有外國資金趁着鎳礦供應受限之際，對中國最大鎳礦巨頭、不銹鋼生產商青山控股「挾淡倉」，導致其所持有的約20萬噸鎳淡倉慘遭血洗，因沒有足夠現貨交割，惟有大手買貨平倉，引發鎳價失控喪升。

早於上月中旬，已有外媒報道青山控股所持有的淡倉，該企去年開始建立有關淡倉部分原因是主席項光達想對沖產量增長，並認為鎳價的上漲勢頭會消退。青山在印尼的鎳生產成本低於每噸一萬美元，遠低於市價。另有傳聞指，某外資礦業公司打算透過挾倉行動狙擊青山，以謀取青山於印尼鎳礦開發項目的權益，惟消息遭到該外資企業的否認。

市傳青山控股今次損失達80億美元，項光達回應內媒詢時聲稱，目前青山的投資倉位和經營都沒有問題。他續稱：「老外的確有些動作，正在積極協調。今天接到很多電話，國家有關部門和領導對青山都很支持。」

工業金屬暴漲給經濟復甦帶來更多隱憂，全球最大綜合資源企業必和必拓行政總裁韓慕睿預測，今年全球經濟增速或低於5%，理由是大宗商品價格飆升可能會對通脹產生「溢出效應」，而俄烏戰火則進一步帶來不利影響。