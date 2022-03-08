莫德納宣布全球公共衞生策略　將開放mRNA疫苗專利

美國上市藥廠--莫德納(美股：MRNA)周二宣布全球公共衞生策略，將透過3項計劃推展 mRNA疫苗，包括擴展研發15項疫苗、提供mRNA技術以及針對中低收入國家開放專利。

莫德納目前臨床產品包含新冠肺炎(COVID-19)、人類免疫缺陷病毒 (HIV)、利百病毒及茲卡病毒疫苗，後續將以世界衞生組織(WHO)與流行病預防創新聯盟(CEPI)呼籲的病原體開發15項疫苗，預計2025年前將疫苗推進臨床試驗。

為了加速更多疫苗發展研究，莫德納將啟動「mRNA Access」新計劃，提供研究人員運用莫德納的mRNA技術，針對新興傳染病或被忽視的傳染病開發新疫苗。

該企行政總裁Stéphane Bancel表示，藉着擴大開發病原體疫苗及啟動新mRNA Access計劃，可建立出在世界各地皆可取得mRNA疫苗技術的平台，並向全球合作夥伴公開莫德納的臨床前製造能力和研發專業知識與技能，共同探索mRNA的可能性。

至於專利方面，莫德納表示，不會對Gavi COVAX AMC機制內92個中低收入國家的製造商強制執行新冠肺炎疫苗專利；而在非AMC機制內的其他國家，也可透過合理的商業條款，取得其新冠肺炎疫苗技術授權。

Bancel又表示，藉由不在中低收入國家強制執行新冠肺炎相關專利，並以最低價格提供 COVAX最多疫苗劑量，期望戰勝場全球疫情，同時增加供應量、擴大疫苗產能等，每年將可生產數十億劑疫苗。