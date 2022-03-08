美股個別發展　英特爾挫逾1%

受大宗商品價格異常波動影響，美股表現亦難以捉摸，故分析員多數傾向看淡後市。道指周二(8日)早段升106點，至32,923點；標指升14點，至4,215點；以科技股為主的納指跌73點，至12,757點。恒指夜期升7點，報20,870點，高水104點。

外媒引述消息指，美國政府即將宣布禁止俄國石油進口，紐約期油升5%，每桶報125.37美元。反映歐洲油價基準的布蘭特期油曾升3.87%，至每桶127.99美元。事緣歐洲最大石油公司殼牌(Shell)終在不堪輿論壓力下，為早前低價「執平貨」、購買10萬公噸俄羅斯石油的舉動致歉。該企稱將尋找俄國石油的替代品，並退出當地市場。

今次事件也預示或有更多歐美能源巨企被迫表態，放棄購買俄國石油，恐怕會加劇油市供求失衡現象。俄國副總理諾瓦克早前也警告，歐美全面禁運俄國石油，將帶來災難性後果，油價或升穿每桶300美元。

另方面，為應對俄烏衝突所帶來的巨額國防及能源相關開支，歐盟據報正計劃推出一項大規模發債計劃，最快本周內公布。目前相關官員在討論集資金額等細節。歐洲股市全線反彈，法國CAC指數周二盤中最多升3.13%；德國DAX指數曾升2.12%；意大利富時MIB指數升3.73%。

展望後市，各大投資機構繼續看淡美股，就連長期美股好友、投資顧問機構Yardeni Research分析師Ed Yardeni預期，標指將在今年跌至4,000點，較一個月前的預測大幅下調16.66%。他警告，油價不斷上揚及通脹高企，導致滯脹風險升溫，更不排除會出現衰退。不過，他預期明年標指有望反彈至5,000點水平。

Evercore ISI同樣下調了對標指的預測，由5,100點降至4,800點，更不排除或低見3,670點；摩根士丹利則預期，標指年底或跌至3,900點。

企業消息方面，晶片公司英特爾(Intel)宣布，擬分拆自動駕駛業務子公司Mobileye獨立上市，並已向美國證交會(SEC)提交申請。目前Mobileye尚未決定集資金額及發行股數等細節，惟母公司英特爾將繼續是大股東。英特爾於2017年以約150億美元收購Mobileye，料至本世紀末，車用晶片市場將達1,150億美元。其股價跌0.69%。

另外，最新數據顯示，美國1月貿易赤字達897億美元，多過市場預期的873億美元，再創歷史新高。