【產經評論】經濟晴雨表爆雷　港人欲哭也無淚

港股恒生指數由2021年的高位反覆回落至今，累跌幅度已超過三成，期間市值蒸發逾20萬億元。全球疫情陰雲不散、國際地緣政治詭譎多變，中國監管風暴下經濟增長放緩，固然影響着香港景氣。香港回歸以來內部管治差劣，民生經濟不斷倒退，防疫不力更弄得百業蕭條，經濟受創甚深。眼看如今作為經濟晴雨表的港股不斷爆雷，深不見底，反映香港前景悲觀。港人愁對敗局，欲哭無淚！

股市一向被視為經濟晴雨表，皆因股市上升的動力來自資金，若然沒有資金流入，更好的企業業績，再好的基本面都無濟於事。近年港股積弱乃不爭的事實，雖然來港上市的中資企業大增，又有互聯互通資金撐場，但近年股市全面向下，升市成交縮，跌市成交增。即使港股市盈率已跌至僅單位數，市帳率低見一倍樓下，估值更便宜，資金仍未為所動，反映各路資金對香港經濟前景的看法，僅剩一個「淡」字！

事實上，對外，在中美博弈之下，香港處於夾縫之中，面對前所未有的地緣政治風險。這事實無法改變，只有因應環境改變發展戰略來適應百年大局。偏偏港府長年施政失敗所種下的社會矛盾禍根爆發，影響兩地融合步伐，龜兔賽跑，就連一河之隔的深圳發展亦將香港比下去了。

對內，香港的民生經濟一事無成，最近又連續12年蟬聯全球最難負擔的樓市榜首，反映土地政策與房屋問題依舊亟待改善，港人置業安居路遙。

此外，昔日不乏港企能走上國際舞台，可是回歸以來面對工業北移、土地成本昂貴，又缺乏產業規劃與政策支持，不少本土行業已式微。遇上甚麼大風大浪，港府只管第一時間向內地討惠港政策輸血，不思進取。後遺症之一乃香港經濟空心化，港股充斥着不少業績差、市值低、交投少、股權高度集中、任由炒家玩弄財技操控暴升暴跌的港企垃圾股，形象惡劣。資金過門不入，新一代香港股民寧炒美股，對港股嗤之以鼻，豈非無因？

貢獻港股的港企佔比不斷下降，取而代之不是國際企業，而是中企，指數成分嚴重傾斜，尤其是內地新興的科網股。面對近年內地高舉監管大棒重點整頓市場亂序，港股便成重災區。

近年港股的資金流反映外資減持、中資接貨。可是如今就連內地資金流亦吃緊，且隨着更多中企回歸A股，資金南來意欲不大。更甚者，外部遇俄烏開火、東西陣營對立重擊金融氣氛，國際資金流動趨降，人民幣國際化之路亦必更崎嶇，讓香港金融業添愁。冷不防此時本土防疫失誤，變相向香港國際金融中心地位多補一腳，弄得海外人才四散，本土人才信心「清零」，加快北上或外闖，反正就不願留港發展，試問這個城市前景何在？

港股表現差劣，預示香港經濟亦爛泥扶不上壁。繼續任由港官亂來，金鵝金雞都不再生蛋，亞洲四小龍變成蛀米大蟲，嗚呼哀哉！