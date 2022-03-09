Apple發布新iPhone SE等產品　惟股價偏軟

美國蘋果公司發布會在香港時間周三（9日）凌晨2時舉行，公布多款新產品，包括第3代iPhone SE、墨綠色iPhone13及iPhone 13 Pro、Mac Studio、配備蘋果M1晶片的新款iPad Air。

蘋果公司股價報158.44美元，跌0.54%。

蘋果公司行政總裁庫克（Tim Cook）主持春季發布會「Peek performance」，當中披露全新4.7寸螢幕iPhone SE，採用經典機身設計，備有A15仿生晶片和5G技術，使用IOS 15系統；有午夜暗色、星光色及紅色以供選擇。第3代iPhone SE分64GB、128GB 和 256GB 型號，售價由 3,699港元起。周五（11日）香港時間晚上9時起接受預訂，下周五（18日）正式發售。

另外，iPhone 13系列手機增添松嶺綠色及綠色兩個全新外觀，除A15及5G外，同時具備頂級相機系統，並有128GB、256GB、512GB及1TB容量可供選擇，iPhone 13 Pro的售價為8,499港元起，iPhone 13 Pro Max 售價為9,399港元起，至於iPhone 13及13 mini則分別為6,799港元及5,999港元起。

蘋果同時宣布推出新款桌上電腦Mac Studio及顯示器Studio Display，前者由M1 Max晶片以及號稱是全球最強勁的新款個人電腦晶片M1 Ultra驅動，即日起接受預訂，下周五出貨，Mac Studio售價由15,999港元起，而Studio Display售價則由12,299港元起。此外，搭配M1晶片的全新iPad Air亦有亮相，預售及發售期與新iPhone SE一樣，售價由4,799港元起。