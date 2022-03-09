諾獎得主：俄經濟勢沉淪　4大理由中國施援手亦難救

外媒報道，2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯格曼再次撰文評論俄烏戰事，以經濟學者角度分析俄羅斯的代價。他探討了中國若此刻對莫斯科伸出貿易援手，能否解救俄羅斯經濟遭國際孤立而沉淪？答案恐是不能！

克魯格曼指出，西方國家已祭出金融制裁，把俄國主要銀行剔出全球銀行支付系統，有效阻斷俄國出口商與外國交易，就連未遭制裁的俄國貨物，也因西方公司恐怕面臨更多限制和政治反彈而自動迴避，有如「自行制裁」。

這很嚴重嗎？是的，因俄國有錢民眾會買不到西方的藥物，而不僅是奢侈品。再者，消費品大約只佔俄羅斯進口的1/3，其餘是用來生產其他產品的零組件和原材料。這些都是俄羅斯經濟賴以運作所必需，一旦缺貨缺料，可能導致重要行業停擺，例如可迅速癱瘓俄羅斯航空業。

那麼，中國能給俄經濟救生圈嗎？克魯格曼認為不可能，並舉4個理由：

一，中國雖是經濟強國，但目前也沒能力提供俄羅斯所需的某些東西，例如飛機備用零件和高階晶片。

二，中國並沒有加入國際制裁俄羅斯行列，但已深深融入世界經濟，因此中國的銀行和企業也可能展開「自行制裁」，即主動避免與俄方往來。

三，中俄雖有共同邊界，但俄經濟活動主要在烏拉山脈以西，中國經濟活動偏重東海岸一帶。中國距離莫斯科5,600公里，唯一貨運方式是經由鐵路運輸，但鐵路已超負荷了。

四，中俄經濟實力差距懸殊。有些政治人物警告，類似二戰軸心國可能再度興起。然而，當初軸心國組成時，德國的國內生產總值(GDP)僅是意大利的兩倍半。對比如今中國經濟已是俄羅斯的10倍。俄無可能想成為中國的附庸國。

因此，克魯格曼的結論是，中國無法解救俄羅斯免受侵烏後果反噬，就算中國不參與制裁，俄國經濟承受的壓力看來也非常嚴重。