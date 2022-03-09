美股道指曾升近600點後倒跌　全日挫184點

俄烏局勢持續緊張，美國政府宣布禁止俄國石油進口，刺激美股3大指數周二(8日)表現波動。道指高開67點後表現反覆，至中段突飆最多585點後，尾市再度倒跌，全日收報32,632點，跌184點或0.56%；標指收報4,170點，跌30點或0.72%；納指收報12,795點，跌35點或0.28%。

俄羅斯入侵烏克蘭持續引發國際社會關注，美國白宮周二宣布，總統拜登簽署了禁止俄國石油進口的行政命令。

另方面，為應對俄烏衝突所帶來的巨額國防及能源相關開支，歐盟據報正計劃推出一項大規模發債計劃，最快本周內公布。

展望後市，各大投資機構繼續看淡美股，就連長期美股好友、投資顧問機構Yardeni Research分析師Ed Yardeni預期，標指將在今年跌至4,000點，較一個月前的預測大幅下調16.66%。他警告，油價不斷上揚及通脹高企，導致滯脹風險升溫，更不排除會出現衰退。不過，他預期明年標指有望反彈至5,000點水平。

Evercore ISI同樣下調了對標指的預測，由5,100點降至4,800點，更不排除或低見3,670點；摩根士丹利則預期，標指年底或跌至3,900點。

企業消息方面，蘋果公司公布多款新產品，包括第3代iPhone SE、墨綠色iPhone13及iPhone 13 Pro、Mac Studio、配備蘋果M1晶片的新款iPad Air。公司股價收報157.44美元，跌1.17%。

晶片公司英特爾(Intel)宣布，擬分拆自動駕駛業務子公司Mobileye獨立上市，並已向美國證交會(SEC)提交申請。目前Mobileye尚未決定集資金額及發行股數等細節，惟母公司英特爾將繼續是大股東。英特爾於2017年以約150億美元收購Mobileye，料至本世紀末，車用晶片市場將達1,150億美元。Intel股價收跌0.38%。

另外，最新數據顯示，美國1月貿易赤字達897億美元，多過市場預期的873億美元，再創歷史新高。