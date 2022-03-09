鄭勤龍：宜趁港股反彈重組投資組合

由卦象顯示，恒指走勢正處於《雷天大壯》變《雷風恆》之中，在易經「雷」為震動之象，今「大壯」卦和「恆」卦皆帶有「雷」的元素，若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示指數在短期內的走勢或將先低後高。

承接上文預示投資者或宜趁反彈之時，重組投資組合和做好風險管理的《天山遯》變《雷山小過》卦，恒指上周三(2日)在22,568點開市，當日指數下跌了269點，翌日恆指最高曾反彈至22,543點，隨後指數連日裂口急速下跌，昨日大市下跌了291點，收報20,765點。可說是已應驗了有明哲保身之意的「遯」卦和有小幅度反彈之象的「小過」卦卦象。

「大壯」卦的卦象為雷在天上，雷為壯，而天為大，因此有壯大之意。在卦序上，大壯是繼遯卦之後，《序卦》曰：｢物不可以終遯，故受之以大壯。｣意指當事物向一個壞的方向持續太久，將會到達盡頭，也隨即準備向反方向行走的時候。

「恆」卦則代表好事多磨之象，按易經卦序的排列，「恆」卦之後便是「遯」卦，《序卦》曰：「物不可以久居其所，故受之以遯，遯者退也。」

因此綜合了卦象和基本分析，並將其意象應用於大市的預測上，便可引伸為大市短期內或帶利反彈，不過投資者仍曾不宜過於樂觀。

玄學金融家 鄭勤龍