道指跌184點　油價升逾3%

●踏入亞洲時段，美匯指數報99.08；港匯處7.8180；離岸人民幣(CNH)見6.3235；美元兌日圓報115.72；歐元企1.0890；英鎊處1.3088。金價報2,049美元。布油報129.3美元；紐油處125.09美元。比特幣升2%，報3.87萬美元。道指期貨跌40點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水120點。

●道指高開67點後表現反覆，至中段突飆最多585點後，尾市再度倒跌，全日收報32,632點，跌184點或0.56%；標指收報4,170點，跌30點或0.72%；納指收報12,795點，跌35點或0.28%。

●美國1月貿易赤字達897億美元，多過市場預期的873億美元，再創歷史新高。

●蘋果公司公布多款新產品，包括第3代iPhone SE、墨綠色iPhone13及iPhone 13 Pro、Mac Studio、配備蘋果M1晶片的新款iPad Air。公司股價收報157.44美元，跌1.17%。

●港股ADR指數全日微升，按比例計算，收報20,802點，升36點或0.18%。

●即月恒生指數夜期收報20,858點，跌5點，高水92點，成交36,398張。

●美國白宮周二(8日)宣布，總統拜登簽署了禁止俄國石油進口的行政命令。

●紐約4月期油最高見每桶129.44美元，收報每桶123.7美元，升4.3美元或3.6%；布蘭特5月期油最高見每桶133.15美元，收報每桶127.98美元，升4.77美元或3.87%。

●摩根大通將會把俄羅斯債券由其廣泛追蹤的固定收益指數中剔除，富時羅素(FTSE Russell)亦表示會跟進，是西方社會對俄羅斯入侵烏克蘭的新一輪金融制裁。

●紐約4月期金收報每安士2,043.3美元，升2.4%，逼近2020年8月6日所創的收市歷史最高位(2,069.40美元)，亦為近19個月以來首次收市高於2,000美元關。

●豪華車廠法拉利(Ferrari S.p.A.)周二(8日)宣布，由於烏克蘭持續不斷的衝突，公司將停止在俄羅斯境內生產汽車。

●英國富時100指數收報6,964點，升4點或0.07%；法國CAC指數收報5,962點，跌19點或0.32%；德國DAX指數收報12,831點，跌3點或0.02%。