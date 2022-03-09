陳樂怡：港股仍受市場情緒主導

烏克蘭局勢持續緊張，歐美國家加強制裁，能源價格飆升引發滯脹風險升溫，股市經歷恐慌性拋售，避險資金流入美債美匯，風險偏好驟降。美股3大指數中，納指進入技術性熊市，加上內地兩會促平台降費，科技股難擺脫弱勢格局。

恒指周一跌穿2020年3月「疫情底」21,139點，而傳統上，恒指估值下探至過去10年低位即預測市盈率9.5倍水平，料開始有支持，相當於20,300點水平。不過，儘管恒指估值已偏低，但戰爭市況難料，市場情緒仍主導後市，或會出現超跌。

工信部部長肖亞慶表示，目前中國已建成5G基站142.5萬個，今年有望突破200萬個。同時要繼續加大對關鍵核心技術的攻關力度，同時考慮6G演進方向部署技術研究。內地5G進入

商用時代，下一步向6G進發，關注電訊商的布局。

另一邊廂，兩會未有再提及提速降費，加上市場憧憬電訊商增加派息，電訊商在波動市況中攻守兼備。

中國建築指引今年新訂單目標為1,600億元，相當於較去年增長約14%，新訂單主要來自內地市場。該股預測市盈率7.6倍，股息率3.9厘，給予目標價12元，止蝕價9.3元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡(作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)