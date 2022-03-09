中國經濟：2月通脹維持0.9%　PPI按年升8.8%

中國國家統計局公布，2月份居民消費價格指數(CPI)按年升0.9%，符合預期，前值升0.9%；工業生產者出廠價格指數(PPI)按年升8.8%，預估升8.6%，按月升0.5%，前值升9.1%。

國統局城市司高級統計師董莉娟稱，受春節因素和國際能源價格波動等共同影響，CPI按月升0.6%漲幅略有擴大，按年升幅總體平穩；受原油、有色金屬等國際大宗商品價格上漲等因素影響，PPI按月由跌轉升，按年漲幅回落。

董莉娟表示，國際原油價格大幅上漲，帶動國內石油相關行業價格上行，其中石油開採價格、精煉石油產品制造價格及有機化學原料制造價格，分別上漲13.5%、6.5%及2.9%。受國際因素影響，國內有色金屬冶煉和壓延加工業價格上漲2%。另外，工業消費品價格由1月持平轉為上漲0.8%，主因能源價格上漲帶動，其中汽油、柴油和液化石油氣價格各漲6.2%、6.7%和1.3%。

董指出，按年計，2月食品價格下降3.9%，降幅比1月擴大0.1個百分點，影響CPI下降約0.76個百分點。食品中，豬肉價格下降42.5%，降幅比1月擴大0.9個百分點；鮮果、食用植物油和水產品價格分別上漲6.6%、6.4%和4.9%，漲幅均有回落。至於豬肉及雞蛋供應充足，按月價格各跌4.6%和3.7%，豬價按年跌42.5%，降幅比1月擴大0.9個百分點。